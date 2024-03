Crac Ac Cesena: al setaccio nell’aula penale conti e operazioni del settore giovanile

L’unico nome che può essere rimasto impresso agli appassionati di calcio e delle sorti del “fu” Ac Cesena, tra quelli convocati ieri in aula di tribunale a Forlì, è quello di Christian Tommasini: che dopo il crac della società fu tesserato dalla Sampdoria, ed ora (con il cartellino di proprietà del Pescara) gioca ancora in Serie C, ed è in forza al Monopoli.

Degli altri (dal kosovaro Mahmuti, agli italiani Placidi, Bartoletti, Grieco, Sarin, Foletto e Asllani) in pochi hanno proseguito a giocare a calcio, mentre alcuni hanno proprio cessato del tutto l’attività, almeno dal punto di vista agonistico. Alcuni di loro erano stati convocati come testimoni davanti al presidente Marco De Leva (giudici a latere Giorgia Sartoni e Federico Casalboni); alcuni anche in contemporanea ad un genitore: perché nell’udienza di ieri sulle accuse penali legate all’ex Ac Cesena, protagoniste sono tornate ad essere le presunte plusvalenze: che erano tali (ed hanno concorso alla bancarotta societaria) per il pm Francesca Rago mentre, per i difensori degli imputati, si trattava di manovre riconducibili a consueti investimenti su potenziali future stelle del calcio.

Tra gli imputai chiamati ancora a rispondere penalmente di quei conti finiti col fallimento della società, dovendo testimoniare ex atleti e famiglie che all’epoca facevano parte della galassia del settore giovanile, un ruolo di primo piano ieri l’ha avuto gioco forza la figura dell’ex referente tecnico del settore giovanile Luigi Piangerelli (difeso dall’avvocato Silvia Castellari). Era lui il referente principe della società condotta da Giorgio Lugaresi (non più imputato avendo patteggiato) quando si trattava di gestire i rapporti del vivaio bianconero.

Sono 24 in totale le posizioni di calciatori che la procura ipotizza essere state oggetto di plusvalenze che hanno contribuito a dissestare i conti della società. Una decina, tra ex di Cesena e Chievo, assieme come detto ad alcuni genitori, quelli che ieri hanno ribadito quasi tutti lo stesso concetto.

Il venire ceduti di proprietà da Cesena a Verona o viceversa costituiva per loro una opportunità potenziale di carriera. I contratti erano pulriennali e, soprattutto, quasi sempre l’atleta restava in prestito nella società della zona di residenza: non inficiando dunque i rapporti con un ambiente già noto, piuttosto che il rimanere ad abitare assieme alla famiglia o vicino alle amicizie strette da anni.

Il processo dopo circa tre ore, ieri è stato aggiornato ad aprile. Qui si vivrà un’altra fase calda: quella dell’audizione del tenente colonnello Gabriele Sebaste, che all’epoca delle investigazioni era la guida della Guardia di Finanza di Cesena e dovette ripercorrere tutti i conti e i carteggi per permettere alla procura la formulazione delle accuse.

Si tornerà a parlare di milioni di euro che il pm sul fronte dei giocatori tesserati, ritiene venissero mossi e valutati solo per sostenere una contabilità insostenibile. Ma anche delle manovre di apporto, in entrata ed in uscita, da parte dei soci dell’allora squadra presieduta da Giorgio Lugaresi: sempre finalizzati ad immettere e a vedersi restituire cifre utili a cercare di mantenere in vita la società.