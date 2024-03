Corteo transfemminista: in 500 hanno invaso rumorosamente il centro di Cesena VIDEOGALLERY

Circa 500 persone hanno preso parte al corteo che ieri pomeriggio, per un paio di ore, ha riempito il centro storico di musica, balli, cori e colori. Un modo allegro e al tempo stesso impegnato per chiedere di porre fine a discriminazioni e violenze ai danni di chi esprime identità che sfidano una visione arretrata e ancora troppo diffusa. I manifestanti hanno inoltre dedicato a lotte etiche e sociali e a persone diventati simboli le piazze dove hanno fatto tappa. In questi momenti si sono sviluppate riflessioni ma si è anche liberata tanta energia, mostrando una gran voglia di abbattere chiusure mentali ma anche regalandosi sorrisi e socialità a volontà.

L’iniziativa itinerante è stata organizzata da “Spazio Caracol”, con la partecipazione di altre realtà femministe, transfemministe e impegnate nella tutela dei diritti lgbtqia+, che si sono preparate a questo appuntamento facendo vari incontri. Il tutto all’interno di un percorso legato alla ricorrenza dell’8 marzo.

Le tappe del corteo

Una rumorosa allegria ha fatto da sfondo alla camminata, che ha avuto inizio verso le 17 dalla Barriera, per poi fermarsi una prima volta alla Chiesa dei servi. Poi si è raggiunta piazza della Libertà, dove la manifestazione è stata arricchita da un appello per la pace e la libertà del popolo palestinese. Piazza Almerici è stata la tappa successiva e qui l’associazione “Rimbaud” ha messo l’accento sulle rivendicazioni della comunità lgbtqia+, ha lanciato un sos per il diritto all’aborto, ritenendolo minacciato da troppi obiettori di coscienza e ha chiesto di consentire ai trans l’accesso a cure e farmaci. Gran finale in piazza del Popolo, dove un collettivo universitario di Ferrara ha spiegato le iniziative in cui è impegnato, prima di concludere attorno alle 19 la festa-protesta.

Il sistema patriarcale che opprime è stato il principale bersaglio dei manifestanti, che non hanno lesinato messaggi su cartelli, colpi ritmati su tamburi e abiti originali e con tinte accese. Ma il corteo è diventato anche l’occasione per diffondere preziose informazioni sull’attività del Centro Donna e sulla Rete anti-violenza.

Le piazze ribattezzate

Di particolare impatto i nomi con cui sono state simbolicamente ribattezzate le varie piazze toccate lungo il tragitto: la piazzetta accanto alla chiesa dei Servi è stata rinominata “piazza del consenso dedicata a Sabrina Blotti”; piazza della Libertà di è trasformata in “piazza Falastin dedicata alla resistenza palestinese”; piazza Almerici è stata convertita in “piazza della libera scelta dedicata a Valentina Miluzzo”; piazza del Popolo è diventata “piazza della rivendicazione dedicata a Luana D’Orazio”.