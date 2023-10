Corso di sicurezza stradale nel parco a Borghi dedicato ad Asia, bimba morta col babbo in un incidente nel 2020

Corso di educazione stradale in ricordo di Asia Farro, la dodicenne scomparsa tragicamente tre anni fa. Sabato pomeriggio, in via Castellaro, a Borghi, si terrà un’iniziativa nella nuova area verde attrezzata su tre livelli denominata “Pezzo di cuore”.

La tragedia

Il 1° luglio 2020, Asia Farro morì sul colpo in un incidente fatale, quando stava viaggiando in sella alla moto condotta dal padre Donato che morì a sua volta. La tragedia avvenne nella rotatoria Fenili, in via Rigossa a Gatteo, col padre 44enne e la figlioletta quasi 13enne, di ritorno da una giornata spensierata al mare. Il funerale si svolse al campo sportivo di Lo Stradone per dare modo a tutti di partecipare e con palloncini bianchi fatti volare in cielo alla fine della messa.

Dopo quella tragedia che ha toccato il cuore di tutti, la mamma della 12enne, Michela Masi, ha trasformato il suo immenso dolore nel desiderio di fare iniziative utili per la comunità e per i giovani. Così, dopo aver acquistato un terreno agricolo, pagando di tasca propria, lo ha trasformato in spazio giochi ed eventi. Lo scorso mese di agosto è stato inaugurato in pompa magna, con grande partecipazione di pubblico, non solo gli amici, ma tante persone arrivate anche da lontano. All’inaugurazione era presente anche il Fiat 500 club Italia con una quindicina di auto d’epoca.