Controllo di vicinato: 1.320 cittadini coinvolti tra Cesena e Montiano

L’esperienza del Controllo di vicinato sul territorio di Cesena ha raccolto riscontri più che positivi accogliendo sempre nuovi cittadini. Ad oggi la Polizia Locale si interfaccia quotidianamente con 21 gruppi, a cui si aggiungono i due istituiti a Montiano, per un totale di 1320 cittadini aderenti che, dal 1° gennaio, hanno segnalato 12 situazioni poi accertate dalla Polizia Locale. A questo proposito martedì 16 aprile il Comandante della Polizia Locale Andrea Piselli e gli agenti hanno incontrato i coordinatori di ciascun gruppo, non solo per fare il punto sul percorso avviato congiuntamente, ma anche per affinare le procedure di comunicazione attraverso le quali questo prezioso strumento di supporto consente alla cittadinanza attiva di aiutare concretamente le forze di polizia nella loro opera quotidiana.

Periodicamente, presso il Comando “Fiorini” di via Natale Dell’Amore, vengono proposte occasioni di incontro coordinate dagli agenti responsabili del progetto che contribuiscono al rafforzamento di questo importante strumento di prevenzione sul territorio, garantito da un intenso lavoro della Polizia Locale, che opera d’intesa con le altre Forze dell’Ordine. Il Controllo di vicinato non è un progetto di pronto intervento: occorre sempre contattare gli agenti e poi scrivere nella chat per allertare tutti i componenti del gruppo.

Prevenzione dei reati

Il “Controllo di vicinato”, finalizzato alla prevenzione dei piccoli reati che possono colpire il quartiere o la zona di riferimento di ogni cittadino, è un progetto che vuole incrementare le condizioni di sicurezza effettiva e percepita dalla cittadinanza e punta a coinvolgere i cittadini nella cura del territorio e nel controllo di attività criminali e comportamenti sospetti, per poter contribuire alla prevenzione di qualsiasi forma di degrado urbano. I cittadini potranno iscriversi al nuovo gruppo su base volontaria e dovranno limitarsi a segnalare in tempi rapidi le informazioni ad un coordinatore appositamente formato, che si occuperà di riferirle ai referenti della Polizia Locale.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Polizia Locale al link http://www.comune.cesena.fc.it/occhiapertisucesena. È possibile aderire ai gruppi compilando il modulo scaricabile dal sito e disponibile presso il Comando di Polizia Locale, inviandolo, unitamente a copia del documento d’identità, tramite mail o consegnandolo al Comando di via Natale Dell’Amore, 19.