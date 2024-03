Coniugi in trappola nel parco della Rocca di Cesena: “Salvati dall’assessora”

Intrappolati nei giardini che circondano la Rocca Malatestiana sono stati “salvati” da una potenziale notte da passare all’addiaccio dall’assessora Carmelina Labruzzo. Una disavventura dopo la quale marito e moglie chiedono più chiarezza, a beneficio di turisti e cittadini, sugli orari di apertura dei cancelli d’accesso al Parco delle Rimembranze. Non è la prima volta che qualcuno resta chiuso dentro al parco e non è la prima volta che la polizia locale deve intervenire per riaprire i cancelli chiusi e far uscire persone. Di solito succede d’estate, prevalentemente tra tardo pomeriggio e sera.

«Io e mia moglie - racconta il protagonista - come al solito siamo usciti di casa per una passeggiata pomeridiana e, giunti all’altezza dell’ingresso del Parco delle Rimembranze di viale Mazzoni (erano le 17,15) abbiamo deciso di entrare con l’intento di uscire dal cancello che si trova di fronte all’Anagrafe, purtroppo chiuso. Poi siamo tornati sui nostri passi e alle 17,28 abbiamo trovato chiuso anche il cancello da dove eravamo entrati». C’è stato un attimo di disappunto... «Ero convinto di non aver osservato bene gli orari di ingresso e di chiusura affissi e ho chiamato la polizia locale che mi ha detto che l’unico varco aperto era quello in cima alla Rocca, dalla parte opposta dal punto in cui eravamo. Poiché la mia età non mi permette un simile sforzo in salita, ho insistito per avere notizie su chi potesse darci una mano ad uscire da quella situazione, senza avere una risposta. Per nostra fortuna, quando la preoccupazione stava per tramutarsi in panico, è passata davanti al cancello l’assessora ai Servizi per le persone Carmelina Labruzzo che si è subito attivata, non senza difficoltà, per risolvere il problema; e alle 18,30 una pattuglia è venuta a liberarci. Dopo aver ringraziato i nostri salvatori, ho voluto guardare per curiosità gli orari del Parco e con mia grande sorpresa ho notato che erano coperti da un volantino che pubblicizzava le visite guidate e allora mi sono chiesto: cosa sarebbe accaduto se non fosse passata per caso la gentilissima assessora? Vorrei dare un consiglio gratuito all’amministrazione comunale. Mettete bene in evidenza un cartello con gli orari di apertura e chiusura e magari un numero di telefono da chiamare in caso, non impossibile, di emergenza».