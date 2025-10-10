Colloquio di lavoro all’ospedale di Cesena, poi ruba nel reparto: 59enne arrestato al Bufalini

Prima il colloquio di lavoro. Poi, prima di abbandonare l’ospedale, un furto ai danni di una dipendente. È stato inseguito, bloccato e infine arrestato: oggi comparirà per la convalida e il processo con rito direttissimo in Tribunale a Forlì.

Ha 59 anni e all’ospedale di Cesena era arrivato non come paziente ma per un colloquio di lavoro con l’azienda incaricata del confezionamento dei pasti per i degenti.

Dalle accuse che ora gli vengono mosse, terminato il colloquio non si sarebbe però allontanato dal nosocomio. Un’infermiera del reparto di Medicina Nucleare lo ha visto in azione mentre le asportava dalla borsa il portafoglio con dentro soldi e documenti.

La dipendente ospedaliera si è lanciata al suo inseguimento, chiedendo aiuto alle guardie giurate particolari dei “Cittadini dell’Ordine” normalmente in servizio di vigilanza nell’area dell’ospedale giorno e notte. L’uomo è stato raggiunto e bloccato. Quindi è stata chiamata la polizia. Secondo le accuse poi formulate dalla magistratura inquirente (pm Laura Brunelli) quando è stato bloccato addosso aveva ancora il portafoglio sottratto alla donna.

Per il 59enne è così scattato il fermo e dopo una notte in cella di sicurezza al Commissariato di via Don Minzoni comparirà questa mattina davanti d un giudice del Tribunale di Forlì per la convalida dell’arresto e la direttissima.