Col braccialetto elettronico troppo vicino alla ex: arrestato dalla polizia di Cesena

Si era recato attorno alle 20.30 nel parco retrostante la sede Ausl di corso Cavour. Per incontrare alcuni suoi conoscenti. Addosso ben stretto ha il braccialetto elettronico che, per ordine del giudice, deve “ricordargli” di non avvicinarsi alla casa dove vive l’ex moglie, che lo ha denunciato per episodi di violenza subiti e per i quali l’uomo era stato arrestato e dovrà essere processato in futuro.

Non aveva calcolato, A.N., che quel giardino si trova ad una distanza di 320 metri da casa della donna. L’alert automatico è scattato e sul posto è piombata subito una Volante della Polizia che lo ha immediatamente arrestato come da normativa vigente.

Dopo una notte in cella di sicurezza l’uomo, difeso dall’avvocato Alberto Avellone, si è visto convalidare l’arresto nell’aula del giudice Federico Casalboni (pm Daniela Pesaresi). È tornato libero in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato la prossima settimana.