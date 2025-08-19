Codice rosso a Ferragosto: tre donne picchiate e lesionate da mariti ed ex compagni

Codice rosso. Donne aggredite e picchiate da compagni o ex. In tre sono finite in Pronto soccorso in poche ore. Tra di loro c’è chi non ha neppure chiesto protezione alle forze dell’ordine, ma Carabinieri e Polizia sono dovuti intervenire a più riprese tra il 15 e il 16 di agosto. E la magistratura sta vagliando tutti gli elementi raccolti per prendere provvedimenti.

Ex fidanzato

Nel dettaglio il 15 agosto i carabinieri sono dovuti accorrere a Savignano per un 21enne. La sua ex è una ragazza e coetanea era in preda al panico dopo essere stata picchiata. A casa sua si era presentato l’ex e l’aveva percossa ed aggredita: una contusione ad una mano e ferite ad un braccio per le quali poi la giovane è stata medicata in pronto soccorso al Bufalini (12 giorni di prognosi).

Botte alla moglie

Ha poi chiesto ed ottenuto aiuto nel cuore del pomeriggio di sabato 16 anche una donna di 38 anni residente a Mercato Saraceno. Lo ha fatto una volta arrivata in Pronto soccorso al Bufalini per medicare varie contusioni ed escoriazioni. A provocargliele il marito che, come riferito dalla donna ai soccorritori, la picchierebbe da anni e sabato scorso le avrebbe messo le mani addosso anche di fronte ai figli minori. La denuncia sporta ora verrà esaminata dalla magistratura per i provvedimenti del caso. Di fatto la donna non ha chiesto di essere posta sotto protezione perché il coniuge si è allontanato dal tetto coniugale dove ora la 38enne è rientrata proprio per poter star vicino ed accudire i figli.

Calci e stretta al collo

Particolarmente violento, e di conseguenza da porre sotto stretta attenzione, il comportamento nel cuore della notte di sabato scorso del fidanzato di una 23enne savignanese. La coppia si trovava a casa di lui, a Bellaria, quando i due hanno iniziato una lite. L’uomo, 27enne, al culmine della litigata avrebbe spinto a terra la 23enne savignanese che sarebbe stata presa a calci e stretta al collo come per essere strangolata. Quando è riuscita a fuggire, ha chiesto aiuto al 112. In ospedale a Cesena è stata medicata per le ferite riportate (prognosi di 10 giorni) ed assistita dal punto di vista psicologico. Sulle tracce del 27enne, per conseguenze che ora verranno dettagliate dalla magistratura dopo la denuncia sporta dalla ragazza, si sono posti subito i carabinieri di Bellaria Igea Marina.