Cocaina dall’Albania per lo spaccio al minuto: nuovo arresto a Cesena

Tra la zona di Cesena e quella di Cesenatico è la quinta volta in poco tempo che le forze dell’ordine mettono in cella un “cavallo” del micro spaccio. Sempre di cocaina si tratta e sempre di giovani pusher che arrivano nel Cesenate dall’Albania senza conoscere una parola d’italiano. Alloggiano in hotel e pur non conoscendo la geografia di zona sanno bene come muoversi per far arrivare la polvere bianca ai clienti da rifornire.

Nel pomeriggio di giovedì a finire in manette è stato il 25enne I.M.. A controllarlo e ammanettarlo sono stati i carabinieri di Cesena. Con dinamiche molto simili se non identiche a quelle di altrettanti suoi connazionali che nelle ultime settimane sono finiti in manette e poi comparsi in aula davanti a vari giudici. Questa volta il 25enne, nativo di Tirana e da poco tempo giunto in città, è stato fermato con addosso 56 dosi di cocaina (parte delle quali richiuse in un borsello) pronte per essere rivendute. Droga di cui il 25enne non ha fornito particolari giustificazioni. Dopo una notte in cella di sicurezza, ieri il giovane, difeso dall’avvocato Federica Gardini nell’aula del giudice Andrea Priore dove l’accusa era rappresentata dal pm Marina Tambini, ha visto convalidate le manette. Senza alcun ulteriore vincolo cautelare. Anche perché al termine della convalida ha concordato, da incensurato, una pena patteggiata e sospesa di 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Facilmente, così come avvenuto per gli altri suoi compatrioti arrestati e condannati nel recente passato, farà rientro in Albania per non tornare più in Italia. E come da sospetti degli investigatori verrà presto sostituito da un suo connazionale, spedito in Romagna dalla medesima banda di grossisti della coca, che restando oltre confine coordinano questa rete di spaccio al minuto del Cesenate.