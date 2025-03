“Cliciak – Scatti di Cinema”: a Cesena le premiazioni e la presentazione del catalogo del Concorso nazionale di foto di scena

CliCiak - Scatti di cinema, il concorso nazionale per fotografi di scena organizzato dal Comune di Cesena e giunto alla sua 27° edizione, dopo le due mostre estive nell’ambito della rassegna ‘Piazze di Cinema’, è tornato oggi a essere protagonista in città, con la premiazione dei vincitori 2023 e 2024 e la presentazione del relativo catalogo a stampa. L’evento si è svolto questo pomeriggio nella Sala Proiezioni della Malatestiana alla presenza del Sindaco Enzo Lattuca, dell’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi e del Direttore scientifico Paolo Zanfini, nonché di una trentina dei maggiori professionisti del settore, convenuti a Cesena da tutta Italia.

Nel corso della cerimonia, l’Amministrazione comunale ha conferito i premi e le segnalazioni assegnate dalla giuria composta da Piero Colussi, Marco Leonetti, Antonio Maraldi, Marina Massironi, Umberto Montiroli ed Elena Pagnoni, che anche quest’anno, con un lavoro formidabile, ha vagliato e discusso con passione le tante foto presentate in gara, selezionando i migliori scatti. Oltre alla premiazione dell’edizione 2024, si è recuperata anche quella del 2023, che non si era potuta svolgere a causa dell’alluvione. È stato inoltre presentato il doppio catalogo, edito dalla Malatestiana a cura di Paolo Zanfini, contenente tutte le immagini vincitrici e segnalate, e una vasta selezione delle rimanenti.

Oltre 150 tra fil e serie tv

“Siamo felici - ha commentato l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – di avere potuto incontrare e celebrare i professionisti della fotografia di scena che, anche in queste due ultime edizioni, hanno preso parte numerosi al concorso indetto dal Comune. Le quasi 5.000 immagini ricevute nel complesso per le edizioni 2023 e 2024, e provenienti dai set di oltre 150 tra film e serie tv, ci documentano con puntualità e qualità quelle che sono state le ultime due stagioni del cinema italiano, con un prezioso e originale sguardo “dietro le quinte”. Il catalogo, presentato nel pomeriggio di oggi, restituisce perfettamente questa ricchezza nella quale la scena prende vita, alimentando il fascino della narrazione. Una differente chiave di accesso che, attraverso l’occhio del fotografo, ci consente di ammirare una realtà altra e, al contempo, documenta tecniche e aneddoti delle riprese, implementando il nostro già vastissimo archivio. Prosegue in questo modo la grande tradizione fotografica cesenate che bene si collega alla manifestazione ‘Piazze di Cinema’ e alla programmazione cinematografica estiva che annualmente caratterizza la proposta culturale della città”.

I premi