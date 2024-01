Cinque sessioni di ricerca di Cristina attorno al convento: ma mai nell’area dell’acquedotto comunale di Cesena

Cinque ricerche ad ampio raggio del corpo di Cristina Golinucci sono state fatte nella zona del convento dei frati Cappuccini da quando la ragazza è scomparsa nel settembre del 1992. Ma mai sono state eseguite ricerche specifiche nel terreno dove ci sono da quell’epoca le pertinenze dell’acquedotto cittadino: pur essendo a così poca distanza (appena pochi metri) dal parcheggio conventuale e pur essendo una zona che in quel momento era oggetto di scavi e potenzialmente a rischio. Non venne fatto in epoca remota, quando si poteva semplicemente setacciare facendo leva su volontari a piedi e al massimo cani molecolari, e neppure in tempi più recenti, da quando il georadar consente agli investigatori di sondare in profondità il terreno alla ricerca di tracce senza dover per forza scavare ovunque e senza un punto preciso su cui concentrarsi.

Appena scomparsa

Le prime ricerche in zona conventuale furono eseguite subito e con i mezzi di fortuna disponibili. Cristina Golinucci alle 14 dell’1 settembre 1992 era attesa all’interno del convento dal suo padre confessore. Arrivò a parcheggiare l’auto nel piazzale sottostante il convento ma alla porta dell’edificio religioso nessuno l’ha mai vista arrivare o suonare per entrare. I giorni 3 e 4 settembre di quell’anno unità cinofile, carabinieri, Croce Rossa, amici e parenti della ragazza setacciarono palmo a palmo tutte le adiacenze del convento. Padre Lino Ruscelli diede il permesso a tutti di entrare e vennero ispezionate senza esito le cantine conventuali e anche le zone destinate alla clausura. Due giorni nei quali non venne fuori alcuna traccia tangibile di un possibile passaggio di Cristina Golinucci.

1997

Per vere nuove ricerche massicce nella zona del convento del corpo del ragazza servirà poi attendere 5 anni. Siamo nell’agosto del 1997, il giorno 12. Mentre i cesenati sono tutti al mare e preparano i festeggiamenti di Ferragosto, Emanuel Boke è ufficialmente indagato per la scomparsa di Cristina Golinucci. Il sudafricano ex ospite della struttura religiosa è in carcere dove sta scontando una condanna a quasi 5 anni di reclusione per aver stuprato e cercato di uccidere una ragazza cesenate. Ed anche il suo avvocato difensore, oltre agli avvocati dei genitori di Cristina Golinucci, sono presenti quando viene ispezionata dentro al convento la foresteria (dove Boke viveva fino a poco tempo prima), la lavanderia e la stireria dell’edificio, una cisterna d’acqua, un ex granaio, la dispensa e la cantina del convento che negli anni della guerra era servita anche come rifugio antiaereo. Viene smurata una cisterna sotto al pavimento della chiesa dove si sono calati i sommozzatori dei vigili del fuoco. E vengono setacciati anche tre vani seminterrati che si trovano vicini al parcheggio esterno del convento, oltre a un chiostro che fino a quel momento non era stato mai visitato. Tutto senza esiti particolari per l’indagine.

2004

Dovranno passare altri sette anni prima che si torni di nuovo a cercare vicino al convento dei frati Cappuccini. Il 7 dicembre del 2004 viene scavata e setacciata una fossa settica che si trova nel parcheggio del convento. A poca distanza da dove era stata ritrovata l’auto di Cristina Golinucci chiusa. Anche qui nessuna traccia della ragazza.

2010

Sei anni dopo fece per la prima volta la sua comparsa nell’indagine il georadar, con il quale l’area conventuale fu ispezionata per più giorni: dal 21 fino al 25 maggio del 2010. Qui vengono di nuovo ripassati tutti i terreni coltivati adiacenti al convento. Per cercare se nel sottosuolo vi fossero tracce umane da sondare, vengono aperti e ispezionati due tunnel sotterranei che si trovano a ridosso della cucina. In un cortile posteriore il georadar segnala delle ossa. Viene scavato il terreno ed emergono dei frammenti d vertebre che la dottoressa Rina Fraiese, appositamente fatta arrivare sul posto, cataloga di “natura incerta” e (solo visivamente però) ossidate in maniera tale da escludere che si trattasse di materiale recente. Non vengono eseguiti esami del Dna incrociando il genoma di quelle ossa con quello dei parenti di Cristina. Così come questa verifica non è stata fatta su tante altre ossa che verranno trovare nei giorni all’interno di una cripta sotterranea del convento. Qui la stima su che cosa fossero quei reperti venne data dal medico patologo Gianni Buriani, che sentenziò come si trattasse di ossa umane ma con datazione sicuramente successiva ad una morte avvenuta più di 80 anni prima. Quindi impossibile che fossero resti di Cristina Golinucci. In quell’occasione, per la prima volta le ricerche si allargarono anche alla parte posteriore del convento, alla villa disabitata e (soprattutto) alla casa del custode della stessa dove viveva una famiglia cesenate. Vennero anche scandagliati dai vigili del fuoco un pozzo ed una cisterna. Ancora senza esito.

2023

L’ultimo controllo risale all’ultimo anno, da quando cioè una nuova indagine è stata aperta accostando alla scomparsa di Cristina Golinucci la morte i un’altra ragazza di Cesena: Chiara Bolognesi. La partenza di questa indagine è mirata su un possibile predatore sessuale diverso da Emanuel Boke. Un cesenate ancora oggi residente a Ponte Abbadesse (mai formalmente indagato) che frequentava gli ambienti anche religiosi di Chiara e Cristina. Sentito come persona informata sui fatti, ha negato di conoscere le due ragazze. E ha respinto al mittente tante accuse di molestie sessuali fatte (a distanza di decine di anni) da alcune donne cesenati tra cui molte sue colleghe di lavoro. Le verifiche col georadar, dopo l’esumazione delle spoglie di Chiara Bolognesi, si sono concentrate sulla villa storica disabitata alle spalle del convento dei fatti. Anche qui sono entrati in azione anche i i sommozzatori dei vigili del fuco per ispezionare un pozzo ed una cisterna. E anche in questo caso senza esiti particolari, tanto che la Procura aveva chiesto l’archiviazione della (nona) indagine aperta su Cristina Golinucci e la sua sparizione. Archiviazione per ora respinta dal Gip dando mandato alla Procura di indagare ancora per tre mesi. Nel corso dei quali, dopo le recenti segnalazioni, la famiglia di Cristina Golinucci si appella a che venga fatta una sesta ricerca in zona convento. Passando col georadar nelle pertinenze a ridosso della struttura dell’acquedotto comunale.