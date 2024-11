Cinquanta mila euro a bando dal Comune di Cesena per l’organizzazione di eventi sportivi

Saranno presto online i due bandi per i contributi comunali da destinare alla realizzazione di eventi sportivi e di attività di promozione sportiva, rispettivamente equivalenti a un pacchetto di 20 mila euro e a 30 mila euro.

Promuovere lo sport a tutti i livelli e incoraggiare la grande tradizione sportiva cesenate. “Nel corso di questi anni – commenta l’Assessore allo Sport Christian Castorri – Cesena si è sempre più affermata come città sportiva, molto attenta e sensibile al tema della crescita e dello sviluppo dei nostri ragazzi all’insegna dei sani valori della competizione e del gioco di squadra. In questo senso, molto dobbiamo all’instancabile impegno delle tante associazioni che operano in questo ambito assicurando ai giovani, alle famiglie cesenati e a tutti coloro che praticano attività motoria a qualsiasi livello e a tutte le età, di poter contare su un’offerta altamente qualificata e variegata. Per queste ragioni attraverso due distinti bandi, di prossima pubblicazione, intendiamo sostenere progetti da sviluppare e promuovere sul nostro territorio comunale entro la fine dell’anno”.

Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione comunale riguarderanno eventi sportivi realizzati nel territorio comunale nel 2024, a valenza sovra comunale, regionale o nazionale, da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche che abbiano sede legale a Cesena; enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal CONI e/o dal CIP. Per beneficiare dei contributi (fino a un massimo di 5 mila euro) ciascun soggetto può presentare una sola richiesta per la realizzazione di un singolo evento sportivo, da realizzare fino al 31 dicembre 2024 sul territorio comunale di Cesena e che promuova il prestigio e l’immagine della città di Cesena valorizzando il suo territorio e il patrimonio storico. Sono inoltre ammessi eventi di livello sovracomunale, regionale o nazionale che, per le loro caratteristiche, promuovono la partecipazione di un numero elevato di persone e raccolgono l’adesione di partecipanti provenienti anche da altri comuni e altre regioni italiane; eventi e iniziative in grado di contribuire alla diffusione della pratica motoria e sportiva fra tutte le fasce di età della popolazione, alla diffusione della cultura sportiva nelle giovani generazioni, al recupero all’attività sportiva della popolazione non praticante.

Oltre agli eventi sportivi l’Ente contribuirà all’organizzazione di attività di promozione sportiva realizzate sul territorio comunale sempre da Associazioni o Società sportive Dilettantistiche cesenati iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal CONI e/o dal CIP. Anche in questo caso è possibile presentare una sola richiesta per ciascun soggetto richiedente per la realizzazione di un solo progetto (a cui verrà destinato fino a un massimo di 2 mila euro) relativo in modo prevalente ad attività sportiva, da realizzare sul territorio comunale fino al 31 dicembre 2024. Come definito dalla delibera approvata questa mattina dalla Giunta comunale, in fase di valutazione dei singoli progetti candidati sarà data priorità al numero di iscritti all’attività nella fascia under 18, alle attività finalizzate alla diffusione della pratica motoria e sportiva fra tutte le fasce di età della popolazione, alla diffusione della cultura sportiva e al recupero all’attività sportiva della popolazione non praticante; attività finalizzata al coinvolgimento e alla integrazione sociale di categorie particolarmente svantaggiate o a rischio di emarginazione; a progetti innovativi in relazione al contesto sportivo della città; integrazione del progetto con altre attività, iniziative e servizi esistenti sul territorio, rapporti di collaborazione con altri soggetti no profit del mondo dello sport e non solo e/o con istituzioni scolastiche, Azienda USL o altre istituzioni nella progettazione e gestione dei progetti.