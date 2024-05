Ciclismo vintage: il cesenate Pompili medaglia d’argento

Il cesenate Marco Pompili, originario di Ponte Pietra, si è laureato vice campione italiano di Ciclismo vintage nei dintorni di Pavia, dopo avere cercato di salire sul gradino più alto del podio facendo vari tentativi di fuga, sempre ripresi dal gruppo.

Domenica scorsa, a Cura Carpignano, è andata in scena una corsa molto particolare, che ha visto sfidarsi un centinaio di ciclisti provenienti da tutta Italia, in sella a bici degli anni 1978-1980 con telai in acciaio, fermapiedi a “gabbietta”, fili dei freni esterni sopra il manubrio, magliette e pantaloncini di lana. Hanno gareggiato in un circuito pianeggiante lungo 8 km, che hanno dovuto percorrere per sei volte. Un percorso reso insidioso da numerose curve e dal fondo stradale molto sdrucciolevole.

La corsa è stata combattuta fin dalle prime battute, il portacolori del Gs Cesena Vintage, Marco Pompili, che aveva vinto nel 2021 e 2022, quest’anno si è dovuto “accontentare” della seconda posizione, alle spalle del parmense Croci.

«Da più di vent’anni che partecipo a questo tipo di pedalate vintage, che di solito non sono agonistiche - racconta Pompili - Questa è l’eccezione che assegna la maglia tricolore. L’Eroica è considerata la “mamma” delle ciclostoriche e con oltre 9mila iscritti è il volano di questo movimento in grande crescita. Poi, per importanza e visibilità, c’è il Giro d’Italia d’epoca, in 14 tappe», con presidente Michela Girardengo e vice Gioia Bartoli, pronipote e nipote dei due leggendari campioni.

A muovere Pompili e tutti gli altri appassionati è prima di tutto «l’amore verso la bicicletta, in linea con un’idea di sostenibilità rispettosa della natura, e la volontà di rendere omaggio alla memoria dei grandi campioni del passato».

Pompili non ha dubbi: «Il ciclismo vintage è in grado di trasmettere e far rivivere bellissime sensazioni fatte di amore verso il nostro Bel Paese, intrise di sudore, polvere e fango, fatte di imprese solitarie o di gesti di altruismo, di cadute e di rimonte, una perfetta metafora della vita».

Per partecipare a queste manifestazioni non occorre essere atleti super allenati, chiunque possieda una vecchia bici da corsa e voglia di pedalare può unirsi al gruppo. Per informazioni, www.giroditaliadepoca.it