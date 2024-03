Cesenatico: “Per l’omicidio di Alfredo Benini condannate di nuovo sua nipote”

L’omicidio di Alfredo Benini, morto ad 87 anni per le lesioni subite durante un’aggressione tra le mura domestiche, è tornato ieri per sei ore ad essere dibattuto davanti alla Corte d’Appello di Bologna. Dove i parenti dell’uomo hanno sentito il procuratore generale e gli avvocati di parte civile chiedere la conferma di quella che era stata la sentenza di primo grado. Mentre i difensori dell’accusata di omicidio, la nipote Paola Benini, hanno chiesto l’assoluzione della donna.

L’omicidio è tornato ieri al secondo grado di giudizio dopo che la Cassazione aveva annullato la condanna inflitta nel primo. Nel dettaglio la nipote dell’87enne di Cesenatico era stata condannata a 24 anni di reclusione in primo grado. Sentenza modificata poi a 21 anni, con uno sconto in Appello. Infine la Corte di Cassazione di Roma aveva accolto il ricorso dei difensori di Paola Benini (gli avvocati Roberto Brancaleoni e Francesco Pisciotti) che avevano presentato sette osservazioni legate ai processi precedenti. In particolare il rinvio ad un nuovo Appello era stato deciso prevalentemente esaminando come erano state valutate a sentenza dai giudici di primo e secondo grado del passato, le dichiarazioni rese dalla vittima nei giorni e nelle settimane prima di morire in ospedale. Una persona con minorate capacità visive, che era stata aggredita in casa e colpita anche alla testa in casa, che sia ai primissimi soccorritori del 118 che successivamente durante il ricovero ospedaliero, aveva dichiarato di essere stato picchiato da degli «sconosciuti».

Per l’accusa (in maniera differentemente valutata ed esposta nelle sentenze di primo e secondo grado) Benini non aveva le capacità visive e di percezione di quanto gli era accaduto per poter essere attendibile in quanto affermato. Per questo più che le sue parole andrebbero tenute conto in sede di giudizio, le prove raccolte contro la nipote.

Le parti civili a processo sono formate da altri sei parenti di Alfredo Benini e sono rappresentate in sede legale dagli avvocati Raffaele Pacifico e Simona Arrigoni. Chiedono 900mila euro di risarcimento per l’omicidio.

Paola Benini ha atteso da libera questo nuovo giudizio di secondo grado.

L’aggressione dell’ipovedente di 87 anni risale al 15 ottobre 2017 tra l’esterno e l’interno della casa dove abitava, in via Saltarelli, nel quartiere Madonnina Santa Teresa, nel primo pomeriggio di una domenica, mentre l’uomo era da solo perché la badante aveva il giorno di riposo.

L’anziano era subito apparso in gravissime condizioni ed era sopravvissuto per alcuni mesi, senza mai riprendersi completamente dalle ferite sia a livello fisico che psicologico, prima del decesso avvenuto il 13 maggio 2018.

Un caso che fece molto scalpore non solo a Cesenatico, ancor più quando fu chiamata sul banco degli imputati la nipote Paola Benini, accusata dell’aggressione all’anziano zio e arrestata nel febbraio 2018 per tentato omicidio, imputazione poi aggravata dal decesso dell’anziano.

La tesi accusatoria è sempre stata quella di una azione determinata da un movente di natura economica, con i rapporti tra parenti che si erano deteriorati e con lo zio che voleva estromettere la nipote da lasciti futuri. Secondo i termini della condanna di primo grado, la donna si era intromessa al Cup dell’Ausl per modificare date di visite mediche pianificate dallo zio, era in possesso delle sue chiavi di casa, conosceva le sue abitudini e aveva anche chiamato due volte al telefono (per accertarsi se fosse in casa o meno, secondo l’accusa) il giorno dell’aggressione che dopo qualche mese è diventata fatale.

Tutti elementi che sono stati di nuovo valutati ieri da avvocati e procura generale. Con i difensori della donna che ne hanno chiesto l’assoluzione e l’accusa e le parti civili che invece hanno chiesto ai giudici di confermare i 24 anni di pena del primo giudizio sul caso.

Una decisione che i giudici prenderanno nelle prossime settimane quando si riuniranno in camera di consiglio.