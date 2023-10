Cesenatico, nautofono per aiutare le barche quando c’è nebbia: il sindaco scrive a Marifari per riaverlo

Il sindaco di Cesenatico ha scritto a Marifari di Venezia per riavere il nautofono. È più forte degli ostacoli voglia di risentire in caso di nebbia “e fiscion”, in cima alla palata del molo. Un segnale sonoro per avvisare i naviganti della presenza dell’imboccatura quando la foschia la rende poco visibile.

Alla fine del mese scorso, il Comune, per mano del sindaco Matteo Gozzoli, ha scritto al Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia per essere autorizzato a installare nuovamente il nautofono, che è stato attivo da sempre a Cesenatico. Fino a qualche anno fa era posizionato fronte mare sul molo di Levante ed emetteva un segnale acustico quando c’era nebbia sotto costa.

«Per il momento questo strumento è depositato nei locali del Comando della Capitaneria di Porto - fa sapere il sindaco Gozzoli - Siamo ben consci che il dispositivo non rientra più tra le dotazioni in uso all’interno dei porti. Tuttavia, come accaduto in altre località, la comunità di Cesenatico c’è legata per motivi storici, tradizionali e anche affettivi. Per questo vogliamo reinstallarlo su una struttura consona e autonoma, facendoci carico della spese di manutenzione».

Questo, secondo il primo cittadino, è il momento giusto, perché «recentemente abbiamo ottenuto un importante finanziamento per la riqualificazione del molo di Levante e crediamo che questi prossimi lavori siano l’occasione per riportare il nautofono a Cesenatico».

Al Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia è stato chiesto di dare indicazioni su come procedere per arrivare all’installazione, sulle componenti e sui materiali necessari da reperire e sul costo di funzionamento.

Rimini è ben più avanti nell’iter per fare ripartire il nautofono ma è ancora alle prese con la ricerca dei necessari pezzi di ricambio. Ora anche Cesenatico sta intensificando l’impegno per arrivare alla sua reintroduzione, posizionandolo alla sommità del molo di Levante.

Al di là delle motivazioni tradizionali o sentimentali della gente originaria di Cesenatico, la possibilità di tornare a udire il suono profondo e sincopato del “fiscion”, soprattutto nelle notti di nebbia fitta, viene considerata utile anche nel mondo della marineria. Le imbarcazioni più piccole, infatti, per orientarsi non dispongono ancora di radar a bordo, né del Gps di localizzazione. Continuano quindi a navigare a vista lungo la costa, orientandosi con i punti di riferimento principali sulla costa, come possono essere il grattacielo e il faro a Cesenatico e anche osservando l’allineamento dei monti, dal Titano alla Carpegna.