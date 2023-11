Cesenatico, la tagliatella più lunga del mondo: sfida da Guinness in vista per la Proloco del Monte

La Proloco del Monte ha voglia di entrare nel Guinness dei primati con la tagliatella più lunga del mondo, battendo il record detenuta da Bologna “la grassa”, dove ne è stata tirata al mattarello una lunga quanto la torre degli Asinelli. Igor Magnani, presidente del sodalizio che si è dato come nome quello della storica zona delle antiche conserve di ghiaccio, dove si conservava il pesce quando ancora non c’erano i frigoriferi, è un vulcano di idee. Messe in archivio le tante iniziative estive, che hanno rallegrato le serate di turisti e residenti, oltre alla tradizionale Festa de’ Mont, sono iniziati sabato scorso gli eventi invernali, o quasi, con la “passeggiata letteraria“ che ha coinvolto le scuole di Cesenatico. «Ogni anno - commenta Magnani - sosteniamo con grande piacere questa iniziativa unica nel suo genere, in grado di riempire le nostre strade e piazze. Vedere un fiume di ragazzi che promuovono la lettura nel nostro quartiere è una grande soddisfazione».

La Proloco ha inoltre ufficializzato di recente, alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli, che un contributo di 2.000 euro è stato devoluto a favore di Radio Soccorso Cesenatico-Protezione Civile. La somma è stata raccolta grazie alle attività estive organizzate e la scelta del beneficiario è stata dettata dalla volontà di «ringraziare un gruppo che da tempo offre «un prezioso e instancabile aiuto alla città nei momenti di bisogno».

Per il 2024 è in corso di definizione il programma delle iniziative, ma Magnani anticipa che «si sta pensando di organizzare il Carnevale e riconfermare in toto gli eventi proposti nel corso del 2023», ma ci sarà anche qualche novità stuzzicante. Per esempio - rivela il timoniere della Proloco - vorremmo «cercare di portare un Guinness World Record nel centro storico di Cesenatico. Stiamo pensando alla tagliatella più lunga mondo. Vedremo se riusciremo a compiere questa impresa titanica, che speriamo sarà sostenuta dalla città». Inoltre, non si rinuncia al sogno di «riattivare le Conserve, a scopo dimostrativo, per mostrare come si metteva un tempo il pesce sotto la neve e il ghiaccio raccolti nei fossi e canali. Sarebbe un’iniziativa di valore turistico, promozionale e culturale, in una piazza che è unica e resta ancora custode della memoria del tempo».