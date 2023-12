Cesenatico, cagnolino in casa portato via dai ladri: appello e ricompensa per riabbracciarlo

Continuano le ricerche, per ora invano, del cagnolino sparito da un’abitazione che la settimana scorsa è stata presa di mira dai ladri a Villalta. Si chiama “Happy” ed è un cucciolo Maltese di tre mesi. I proprietari, che hanno due figli in tenera età e speravano potessero crescere con quel tenero batuffolo di pelo bianco, sono molto tristi e non hanno dubbi sul fatto che chi ha commesso il furto nella loro casa lo abbia portato via. È infatti difficile pensare che, così piccolo, possa essere uscito autonomamente dalla porta, durante il furto, ed essersi allontanato tanto da non riuscire a ritrovarlo in questi giorni.

“Happy”, che pesa circa un chilo ed è munito di microchip, si era unito da circa un mese alla famiglia che se lo è visto sottrarre da malviventi che con ogni probabilità hanno intenzione di rivenderlo. Lo hanno trattato come una parte qualunque della refurtiva che hanno arraffato, senza curarsi del fatto che in quel modo spezzavano un prezioso legame d’affetto, al di là del valore economico. Al cucciolo scomparso era stato dato un nome inglese che significa “felice” proprio perché aveva portato felicità in quella casa, dopo che un altro cane che avevano preso era morto precocemente, probabilmente per una malattia da cui era già affetto. Perciò questo è un secondo brutto colpo che devono affrontare.

Persone vicine alla famiglia stanno cercando di dare una mano, con un tam tam online, ma finora non ha sortito effetto. C’è stata qualche segnalazione, ma si è appurato che si trattava di altri cani. Adesso un’amica lancia pubblicamente un appello anche sul “Corriere”: chiunque abbia informazioni è invitato a farsi avanti, telefonando al numero di telefono 346-6410597. I proprietari offrono anche una lauta ricompensa a chi consentirà loro di riabbracciare “Happy”.