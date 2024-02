Cesenatico, botte e coltellate tra gang, assolti in 4 e ringraziati dal giudice: hanno salvato un giovane da un linciaggio

Non solo non avevano partecipato alla rissa di cui erano accusati. Ma erano stati feriti (e in un caso accoltellati) per aver cercato di salvare un giovane che veniva pestato a sangue da altri 15. Al punto che, fatto più unico che raro all’interno di un’aula di giustizia, una volta letto il dispositivo di assoluzione il giudice Sonia Serafini si è complimentata con gli imputati per l’alto senso civico dimostrato, che li ha spinti ad intervenire in soccorso di una persona che non conoscevano nemmeno; per la quale si sono messi in pericolo a differenza di tanti (coetanei) che alla stessa scena hanno assistito facendo invece video riprese con lo smartphone.

Si è concluso con 4 assoluzioni il processo nato dalle “canzoni rap per offendere” e sfociato in quella che è stata ricostruita come una rissa tra bande rivali. Siamo in piazza Andrea Costa ad inizio estate 2020 e la maggior parte dei protagonisti della maxi rissa ha già chiuso in passato il suo iter con la giustizia. Tra minorenni e maggiorenni, erano una quindicina le persone identificate e denunciate dai carabinieri. A distanza di tre anni e mezzo in 4 erano finiti in aula (difesi dall’avvocato Raffaele Pacifico) dopo essersi opposti al decreto penale di condanna ricevuto dal Gip.

La dinamica ebbe eco nelle cronache anche perché uno dei protagonisti fu accoltellato ad una natica: colpito forse con dei cocci di bottiglia o con un coltello. Da una mano che comunque è rimasta ignota.

In aula gli investigatori che si presero cura della vicenda hanno nel tempo illustrato la presenza di bande giovanili rivali presenti stabilmente a Cesenatico ma visibili anche con video sui social, e impegnate in zona piazza Costa anche in “sessioni canore”. In particolar modo quella sera, in spiaggia, i brani cantati erano sconfinati nel cosiddetto “dissing”: termine che per hip hop e rap riguarda “pezzi” improvvisati che hanno il principale scopo di offendere, prendere in giro o criticare una persona o un gruppo. Ed era quanto accaduto quella sera sulla spiaggia vicino a piazza Costa. Canzoni inventate e cantate a squarciagola con offese tra gruppi rivali.

Più tardi un nucleo numeroso (circa 15 di un’unica gang) intercettò e bloccò un oggi 23enne, S.C.: lo circondarono in tanti e iniziarono a picchiarlo senza che potesse difendersi, sopraffatto dagli “avversari” che lo pestavano.

Per cercare di salvarlo, è stato ricostruito in aula anche dal lavoro del pm Daniela Pesaresi (che aveva chiesto altresì l’assoluzione, ma con formula dubitativa), erano intervenuti V.F. ed R.P che riuscirono nell’intento di evitare al pestato gravi conseguenze. Ma anche N.F. (che fu accoltellato ad una natica da una persona mai identificata con certezza) e S.P. che subì a sua volta parecchie percosse. A indagini chiuse i quattro si trovarono raggiunti da un decreto penale di condanna da 3.300 euro a testa. Ora invece sono stati definitivamente assolti. E anche ringraziati dalla giustizia per quell’intervento a salvaguardia di una persona in pericolo.