“Cesenati anche noi”, il 25 aprile ai Giardini di Serravalle la festa per il diritto alla cittadinanza

Lo scorso 20 novembre l’amministrazione comunale di Cesena ha dato ufficialmente avvio a un percorso di sensibilizzazione sul tema del riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori nati in Italia da genitori stranieri o nati all’estero ma che hanno completato un ciclo di studi in Italia, che ha interessato in via prioritaria e in maniera diffusa le scuole secondarie di primo grado di Cesena. Nel corso di questi mesi al progetto di educazione alla cittadinanza “Cesenati anche noi” sono state coinvolte tredici classi – per un totale di oltre 300 studenti – delle scuole “Viale della Resistenza”, “Via Pascoli” e “Via Anna Frank”.

Il percorso educativo destinato ai gruppi-classe ha visto la realizzazione di tre laboratori curati da alcune realtà territoriali attive in ambito culturale e sociale: Centro Pace Cesena, Dalla parte giusta della storia e Barbablù. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere le studentesse e gli studenti in un percorso che consenta loro di esplorare i processi di costruzione identitaria, di comprendere l’importanza del diritto alla cittadinanza e di immaginare, insieme, un modo nuovo di essere e riconoscersi “cittadini”.

Oggi, a conclusione del lavoro sviluppato nei mesi di febbraio e marzo, le classi e le scuole coinvolte sono state invitate a prendere parte a un momento pubblico di restituzione dell’esperienza vissuta che avrà luogo nell’ambito della Festa della Liberazione giovedì 25 aprile, alle ore 16:30, ai Giardini di Serravalle di Cesena. Sul palco si alterneranno interventi e testimonianze che daranno voce ai temi chiave e ai risultati del percorso “Cesenati anche noi”: un racconto corale che si chiuderà con l’esibizione del coro interculturale “Bandada”.

Il programma della giornata

La festa avrà inizio alle ore 15 di giovedì 25 aprile nella splendida cornice naturale dei Giardini di Serravalle. I cittadini potranno fruire di un’area spazio bimbi a cura di Uisp Cesena e Progetto 11, ma diverse saranno le occasioni di incontro e le iniziative di intrattenimento proposte da Uniradio Cesena e dal Comitato per la Costituzione. Alle ore 16 i riflettori si accenderanno sul concerto della giovane cantautrice cesenate G.em. A seguire, alle ore 16.30, si potrà prendere parte al momento conclusivo del progetto “Nuove cittadinanze – Cesenati anche noi”, con la restituzione delle attività laboratoriali e le testimonianze. Alle 17:30 si tornerà a cantare con il coro interculturale “Bandada”. Il pomeriggio proseguirà con la sfilata in abiti tradizionali a cura della comunità senegalese – Assocazione Yakkar, momento danzante con l’Associazione Giovani del Bangladesh e musica. Per tutto il pomeriggio sarà attivo il punto ristoro con food truck del territori.

I promotori

L’iniziativa è organizzata e promossa da: Comunità Accogliente, ACCCE – Camerunensi di Cesena, Amnesty International – Gruppo di Cesena, ANOLF, ANPI Forlì-Cesena, ARCI Romagna Cesena Rimini, ARCI Solidarietà cesenate, AUSER Cesena, Avvocato di Strada Forlì e Cesena, Barbablù, CARITAS della Diocesi di Cesena Sarsina, Centro Pace Cesena, CGIL Forlì Cesena, CISL Romagna, Comitato per la Costituzione, Cooperativa Equamente, Cucine Popolari, Fridays for Future Cesena, Giovani del Bangladesh, Gruppo Falcone e Borsellino Cesena, ISCOS Emilia-Romagna, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, Ivoriani di Forlì Cesena e Rimini, Legambiente Forlì-Cesena, LIBERA Forlì-Cesena, Magazzino Parallelo, Progetto 11, Rete per la Riforma della Cittadinanza, SPI CGIL Forlì-Cesena, UIL Cesena, UISP Forlì-Cesena, Uniradio Cesena, Yakkar – Senegalesi di Cesena, e Regione Emilia-Romagna (ATUSS).