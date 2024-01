Cesenati in missione con Mediterranea: il ritorno a Leopoli dopo le bombe

È partita il 31 dicembre e arrivata a Leopoli la sera del primo gennaio, appena un paio di giorni dopo una serie di bombardamenti particolarmente duri che hanno colpito anche il centro abitato della città, la tredicesima missione di rifornimento di Mediterranea Saving Humans in Ucraina. Ne fanno parte diversi equipaggi di terra dell’Emilia-Romagna (ci sono attivisti e attiviste dei gruppi di Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Ferrara, Carpi-Modena-Formigine), e di Bolzano per un totale di 6 van, di cui uno messo a disposizione dalla Caritas di Cesena-Sarsina.

Da Cesena sono partiti Mattia, Alice, Martina, tutti e tre alla prima missione in Ucraina, ci sono i veterani Damiano e Vanessa che fanno parte sia del gruppo di Cesena che di quello di Bologna, e da Rimini Giancarlo, anche lui alla prima missione. «Portiamo prevalentemente generatori e stufe da campo - racconta Mattia -, ma anche materiale per l’igiene personale, in particolare pannoloni per bambini e per adulti e assorbenti, ma anche cibo e tanti giocattoli e grazie alla collaborazione con l’associazione Sheep Italia anche tante coperte». Scopo della missione è portare sostegno e vicinanza alla popolazione civile e rifornire il van ambulatorio del progetto MedCare for Ukraine con cui Mediterranea presta assistenza sanitaria di base ai rifugiati che hanno trovato riparo a Leopoli spesso scappando dalle zone più attive del conflitto dopo aver vissuto giorni in rifugi improvvisati e aver perso la casa e a volte parenti e amici sotto le bombe.

Il viaggio per Leopoli è partito per tutti da Bologna e la decisione è stata quella di spezzarlo in due: la prima tappa si è conclusa in Slovenia dove il gruppo ha trascorso la notte e festeggiato un Capodanno insolito per poi ripartire di buon ora il mattino seguente in direzione dell’Ucraina. A creare un po’ di incertezza sui tempi di attraversamento della frontiera c’erano le nuove regole appena introdotte dal governo ucraino sui beni umanitari: «Hanno dovuto registrare nuovamente tutti i beni, questo ha rallentato un po’ le procedure ma siamo riusciti a cavarcela con un’ora in più», racconta ancora Mattia.

Il primo impatto con la città di Leopoli risulta spesso straniante per chi consapevole di entrare in uno stato in guerra si ritrova invece di fronte una città all’apparenza normale e vitale. È un’apparenza dietro cui in realtà la guerra non riesce mai a scomparire del tutto. A ricordarla ci sono gli allarmi antiaereo. Come quello che ieri mattina ha “svegliato” il gruppo: «Ha suonato alle 6.30 e siamo rimasti in rifugio fino alle 9.30», riferisce Mattia. La guerra si vede anche nei tantissimi luoghi di accoglienza per rifugiati in cui Mediterranea è presenza regolare con le sue missioni sin da quando sono nati.

Mediterranea è presente in Ucraina sin dai primi giorni successivi all’inizio dell’invasione russa. Inizialmente con il progetto Safe Passage con cui fornito passaggio sicuro verso l’Europa a centinaia di persone in fuga dalla guerra. A questo, qualche mese dopo, mentre Leopoli cominciava ad accogliere centinaia di migliaia di sfollati, si è aggiunto il progetto MedCare attraverso il quale team di sanitari volontari portano assistenza medica e farmaci in 12 centri di accoglienza tra quelli statali e informali. È in queste stesse realtà che gli attivisti e le attiviste emiliano romagnole consegneranno i beni raccolti in Italia o acquistati tramite le donazioni.

Nei giorni scorsi una serie di attacchi missilistici particolarmente duri hanno colpito anche alcuni edifici residenziali di Leopoli, città di solito considerata più sicura per la sua distanza dal conflitto attivo e per la sua vicinanza al confine europeo. «Nonostante il periodo sia critico a Leopoli, Mediterranea conferma la propria vicinanza alla popolazione civile ucraina». Lo fa attraverso la presenza nei campi e nei centri profughi, portando aiuti ma anche continuando a testimoniare le condizioni in cui vivono e come a pagare le conseguenze più dure delle guerre sia sempre la popolazione civile.

È possibile sostenere la missione di mediterranea donando all’indirizzo: https://donate.mediterranearescue.it/boloxukr