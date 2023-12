CesenaLab compie dieci anni, lunedì un grande evento al Campus

l 23 maggio 2013 le porte di CesenaLab, incubatore d’Impresa e Startup incentrato sul mondo Digital, Web e Digital Trasformation, si aprivano per la prima volta al territorio dando così avvio a un lungo percorso di successi e innovazione che celebra oggi i primi dieci anni nel segno della crescita. L’innovazione è riconosciuta come primario motore di sviluppo dell’economia di una Nazione e il digitale è a tutti gli effetti un driver in grado di offrire enormi opportunità di innovazione coinvolgendo e dando nuove possibilità in primis i giovani. È esattamente in questa stessa direzione che si è mosso il Comune di Cesena con la creazione di CesenaLab, il primo incubatore d’impresa romagnolo fondato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Università di Bologna Campus di Cesena. Oggi, per celebrare questi primi dieci anni di crescita, sviluppo, novità e ricerca, l’incubatore d’impresa invita tutta la cittadinanza a prendere parte alla giornata di festa che si terrà lunedì 18 dicembre, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, al Campus universitario di Cesena (via Cesare Pavese, 50).

“CesenaLab – commenta l’Assessora ai Progetti Europei e all’Università Francesca Lucchi – per molti anni ha rappresentato per Cesena e per l’Emilia-Romagna una significativa novità che ha coinvolto i principali partner del territorio e su cui abbiamo investito in modo significativo sostenendo le molteplici collaborazioni emerse nell’ambito della filiera dell’innovazione, vero e proprio motore competitivo del futuro. Sono stati anni di scoperte, soprattutto di giovani talenti poi diventati affermati imprenditori che hanno garantito a Cesena di confrontarsi con altre importanti realtà italiane e internazionali, ma anche di crescita, penso ad esempio all’ottenimento dello status di Incubatore Certificato da parte della Camera di Commercio della Romagna, e all’ingresso nel Sistema Invitalia Startup, una rete nazionale di incubatori, acceleratori, business angels, investitori, agenzie di sviluppo e associazioni di categoria che lavorano insieme sulla nascita di imprese innovative”. “Per tutte queste ragioni – prosegue l’Assessora – guardiamo al futuro e a un’ulteriore espansione dell’incubatore d’impresa che presto si trasferirà nella nuova sede in zona Stazione dove potrà rafforzare ulteriormente la relazione con il mondo della scuola e il settore del lavoro, grazia alla vicinanza con il Centro per l’impiego”.

“Sono molto soddisfatto – commenta Franco Callegati, Presidente Cesenalab – del successo di partecipazione che ha avuto questa terza edizione del Premio Idea Battle e di poter svolgere le premiazioni in concomitanza del decennale di Cesenalab. Questi numeri testimoniano l’elevato livello di visibilità e credibilità che Cesenalab ha raggiunto nell’ecosistema startup italiano ed in particolare in Emilia-Romagna”.

Il pomeriggio di lunedì 18 dicembre, promosso insieme da CesanaLab e Serinar, sarà introdotto dal Sindaco Enzo Lattuca e dal presidente Serinar Dario Maio, che interverrà in merito al ruolo di Serinar nella gestione di Cesenalab. A seguire, il professore Luciano Margara, Ordinario di Informatica dell’Università di Bologna ripercorrerà questi primi dieci anni di vita (e di scoperte); Franco Callegati, Presidente CesenaLab, si concentrerà invece sul presente e sul futuro di questa importante realtà del territorio che ha dato vita a storie di successo come Rockin1000, di Fabio Zaffagnini, e Tulips, di Enrico Martini. Durante l’evento inoltre Maddalena Forlivesi, Direttrice di Rete Pmi Romagna e dell’Assessora regionale alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale Paola Salomoni, premieranno i vincitori del concorso nazionale per startup “IdeaBattle III”, che raccoglie idee da tutta Italia per concorrere ad un premio composto di servizi ed investimento per avviare la propria idea imprenditoriale. In questa edizione si sono candidate oltre 217 startup da tutta Italia (alcune anche da Svizzera e Germania). Verranno assegnati tre premi da 5 mila euro ciascuno alle tre startup più interessanti.