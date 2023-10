Cesena, visite a Casa Serra con gli studenti come guide: si riparte sabato 21 ottobre

Ogni terzo sabato del mese le storiche stanze di Casa Serra torneranno ad accogliere i visitatori. Dopo la pausa estiva, i giovani ciceroni, studenti dell’Istituto Tecnico Economico intitolato all’illustre cesenate, anche direttore della Biblioteca Malatestiana dal 1909 al 1915, a partire da sabato 21 ottobre proporranno nuovamente visite guidate indirizzate al mondo della scuola e aperte alla cittadinanza. “Gli eventi, organizzati in virtù della convenzione stipulata con l’Istituto scolastico nel 2022 – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – perseguono la diffusione della conoscenza dell’illustre letterato, la valorizzazione culturale della sua casa museo e contestualmente offrono l’opportunità agli studenti del terzo e quarto anno dell’indirizzo ‘Turistico’ dell’Istituto di avvicinarsi alla realtà professionale del mondo del turismo consentendo loro di mettersi in gioco in attività di accompagnamento e guida dei visitatori. Siamo molto soddisfatti del percorso avviato con gli studenti e del riconoscimento attribuito dalla Regione a Casa Serra. Invitiamo dunque tutti i cesenati e gli amanti delle case storiche a vivere questa esperienza che bene si inserisce nelle proposte culturali proposte in città”. Il percorso di visita comprende anche la fruizione dei contenuti multimediali realizzati dal Comune in collaborazione con l’Università di San Marino e l’ex Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna (IBC), nell’ambito del progetto del circuito delle “Case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna”, comprendente Casa Panzini, Casa Pascoli, Casa Moretti, Villa Silvia Carducci, Villa Saffi, Casa Monti, Casa Oriani, Casa Guerrini e infine la Casa Museo Renato Serra (link al sito: http://www.casemuseoromagna.it/).

Il prossimo appuntamento è per sabato 21 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 con l’intermezzo musicale a cura del Conservatorio Statale “Bruno Maderna”.

Le visite guidate indirizzate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alle classi terze di quelle di primo grado sono gratuite e potranno essere prenotate all’indirizzo casaserra@itcserra.it. La visita è possibile ad una classe per volta nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì,venerdì e sabato.

Dopo averla inserita, la scorsa primavera, nell’albo della “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”, a settembre la Regione ha premiato “Casa Serra” annoverandola al primo posto tra i 30 progetti finanziati dal bando per le case e studi degli illustri, case museo, dimore, abitazioni, studi e archivi di artisti, letterati, musicisti, cineasti, scienziati, inventori, collezionisti, personaggi storici e famiglie illustri. Un ottimo risultato che riconosce il lavoro di promozione e valorizzazione della dimora di viale Carducci avviato e svolto dall’Amministrazione comunale di Cesena, in stretta collaborazione con gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Renato Serra” che dallo scorso anno curano le visite guidate. La Casa Museo si trova al primo piano della casa natale di Renato Serra (1884-1915), in viale Carducci. Il museo, progettato e allestito a cura di Anna Maria Del Bianco e Stefano Lombardelli con la consulenza storico-artistica di Andrea Donati, ospita, oltre a cimeli serriani e ad alcuni arredi originali dell’epoca, alcune opere di artisti cesenati, romagnoli e italiani tra i più significativi dell’Ottocento e del Novecento.