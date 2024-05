Cesena, visitare la biblioteca Malatestiana: come prenotarsi on line

Da sabato 1° giugno sarà attivo il sistema di biglietteria on line per le visite guidate alla Biblioteca Malatestiana, disponibile attraverso i siti della Biblioteca Malatestiana e di CoopCulture. Sarà quindi possibile acquistare direttamente il biglietto della Malatestiana comodamente dal proprio dispositivo. Basterà poi presentarsi alla biglietteria della Biblioteca, presentando la stampa del biglietto o il QR code direttamente dal proprio smartphone. Il servizio non comporta costi aggiuntivi.

Orario estivo

Secondo quanto previsto dall’orario estivo, in vigore dal 1° aprile al 31 ottobre, è possibile visitare la Malatestiana nelle giornate di lunedì, dalle ore 14:00 alle ore 19:00, e da martedì a domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con ultima visita alle ore 18:00. Per tutte le informazioni e per prenotare la propria visita: https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-di-ingresso-alla-biblioteca-malatestiana-antica/.