Cesena, violentata fuori dalla discoteca: è partita la caccia al bruto

Non si apre, sulle vicende che l’hanno travolta fuori dalla discoteca lo scorso fine settimana, nemmeno con il suo gruppo di amici che le sono da sempre vicini la 35enne vittima di stupro: violentata all’esterno di un locale da ballo del cesenate nel cuore della notte tra sabato e domenica scorsi.

Come riportato ieri dopo essere stata medicata ed assistita in pronto soccorso a Cesena, ha spiegato ai sanitari di conoscere la persona che ha abusato di lei. Ma di non avere alcuna intenzione di rivelarne l’identità. È la domanda principe (“chi è stato?”) sulla quale si sono concentrati anche i conoscenti della donna, nel sincerarsi come fossero le sue condizioni psico fisiche sull’accaduto.

Ad occuparsi di chiamare alle sue responsabilità il bruto (se ne stano occupando fin dai primi momenti dopo la segnalazione sull’accaduto in Codice Rosso ricevuta dall’ospedale) sono i carabinieri della compagnia di Cesena. Che hanno preso in carico il referto della donna e quanto ha raccontato una volta arrivata al Bufalini, iniziando a mettere al setaccio l’identità di chiunque fosse in sua compagnia nel locale da ballo, chiunque la conosca e tutti coloro che in qualche maniera hanno partecipato alla serata e che possano essere stati (anche inconsapevolmente) testimoni dell’accaduto. Nei minuti e nelle ore che hanno preceduto lo stupro.

La 35enne poco prima delle 3 di notte era uscita per fumare una sigaretta ed è stata aggredita da una persona a lei nota. Che dopo aver incassato un diniego ad avance portate, ha ferito la 35enne strattonandola e facendola cadere (10 giorni di prognosi per trauma cranico) e quindi l’ha trascinata in disparte per violentarla.