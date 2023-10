Cesena, violenta lite in zona stazione: intervengono le forze dell’ordine

Per separarli nella colluttazione sono dovute intervenire le forze dell’ordine. Che erano impegnate in uno dei (tantissimi ormai) controlli per la sicurezza nella zona della stazione ferroviaria. Una violenta lite che ha coinvolto un gruppo di persone tutte magrebine. Per motivi che nessuno ha voluto esplicitare.

Nella serata di lunedì carabinieri e polizia avevano messo in campo un numero consistente di volanti e di gazzelle per passare al setaccio alcune zone calde sotto il profilo della sicurezza. Tra le prime tappe c’è stata, giocoforza, la stazione ferroviaria che quotidianamente viene sottoposta a verifiche ma che di sera, se da un lato conta meno “presenze”, dall’altro vede muoversi persone solitamente “a maggior rischio” rispetto a quelle che frequentano tutta l’area di giorno.

I controlli di carabinieri e polizia sono iniziati subito da un gruppo di persone che veniva indicato come “in lite”. In alcuni si stavano affrontando a muso duro e tra essi c’era anche T.A., nordafricano già protagonista in passato di vicende di sangue in zona stazione ferroviaria, recentemente rientrato dalla zona di Parma dove si è “messo in luce” per altri reati. Tutti sono stati riportati alla calma e per ognuno è scattata l’identificazione. Prima di poter lasciare la zona e rientrare a casa, sono stati interrogati sui motivi che avevano spinto alla lite. Senza che nessuno volesse approfondire l’argomento. Se ci saranno conseguenze giudiziarie tra loro sarà solo nel caso vogliano sporgersi reciproca querela per l’accaduto.

Ma ad ogni buon conto la loro posizione in Italia ed in generale in luoghi ed orari a rischio, oltre che il comportamento violento, verrà comunque d’ufficio esaminato per capire se vi siano gli estremi per poterli in futuro allontanare definitivamente d’imperio da Cesena, se non direttamente dall’Italia.