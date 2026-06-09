Cesena, viola ripetutamente i domiciliari e finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 42enne per “evasione”per reiterate violazioni alla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui era stato sottoposto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì. Denunciato anche un 26enne, per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” poiché, sottoposto a controllo all’interno di un parco cittadino, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del prescritto tappo rosso, che è stata sottoposta a sequestro penale.