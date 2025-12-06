Cesena, viaggio nell’universo creativo delle donne: iscrizioni aperte per le artiste alla mostra di Sant’Agostino

Il Comune di Cesena, attraverso l’Assessorato ai Diritti e alle politiche delle differenze, F.I.D.A.P.A B.P.W. - Sezione Cesena-Malatesta, Associazione Adarc e Officina dell’Arte di Cesena, organizza e promuove una mostra collettiva di artiste visuali residenti e operanti in Emilia-Romagna dal titolo ‘Visioni del futuro. Uno sguardo al femminile’. L’iniziativa propone un viaggio nell’universo creativo delle donne, tra arte, identità e immaginazione. Le artiste esprimono, attraverso le loro creazioni, aspettative, speranze, paure, desideri, sogni legati al domani. Colori, simboli e forme raccontano un futuro visto con la particolare sensibilità e la forza femminile. Le opere dialogano tra passato e innovazione, radici e trasformazione. È un invito a riflettere sul ruolo della donna come portatrice di cambiamento. Un futuro possibile prende vita nelle opere, guidato dallo sguardo delle donne. Scopo dell’iniziativa è dare spazio e visibilità sulla scena artistica allo sguardo delle donne sul futuro.