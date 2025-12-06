Cesena, viaggio nell’universo creativo delle donne: iscrizioni aperte per le artiste alla mostra di Sant’Agostino

  • 06 dicembre 2025
Il Comune di Cesena, attraverso l’Assessorato ai Diritti e alle politiche delle differenze, F.I.D.A.P.A B.P.W. - Sezione Cesena-Malatesta, Associazione Adarc e Officina dell’Arte di Cesena, organizza e promuove una mostra collettiva di artiste visuali residenti e operanti in Emilia-Romagna dal titolo ‘Visioni del futuro. Uno sguardo al femminile’. L’iniziativa propone un viaggio nell’universo creativo delle donne, tra arte, identità e immaginazione. Le artiste esprimono, attraverso le loro creazioni, aspettative, speranze, paure, desideri, sogni legati al domani. Colori, simboli e forme raccontano un futuro visto con la particolare sensibilità e la forza femminile. Le opere dialogano tra passato e innovazione, radici e trasformazione. È un invito a riflettere sul ruolo della donna come portatrice di cambiamento. Un futuro possibile prende vita nelle opere, guidato dallo sguardo delle donne. Scopo dell’iniziativa è dare spazio e visibilità sulla scena artistica allo sguardo delle donne sul futuro.

Come iscriversi

A questo proposito, le artiste interessate potranno inviare le proprie proposte, entro il 28 febbraio 2026, insieme alla scheda di iscrizione, all’indirizzo mail: unaportasulcielo@comune.cesena.fc.it. La selezione, riservata alle arti visive, ammette una pluralità di generi visuali: disegno, incisione, pittura, scultura, fotografia, fumetto, grafica, collage, mosaico, installazioni, digital art, video art, opere multimediali. Ogni artista può partecipare proponendo una sola opera.

La scelta delle dimensioni, dei materiali, delle tecniche, dei linguaggi e degli stili espressivi è da considerarsi totalmente libera. Tuttavia, tenendosi l’allestimento all’interno di una chiesa, si dovrà tener conto anche dell’adeguatezza e rispettosità dei contenuti proposti in relazione al contesto.

È prevista la partecipazione gratuita per studentesse under 18, quale incentivo per la condizione di artiste esordienti. Le opere pervenute daranno luogo ad un’esposizione collettiva all’interno della Chiesa di Sant’Agostino, dal 30 maggio al 14 giugno. L’esposizione sarà curata da A.D.A.R.C e Officina dell’Arte Cesena.

Per tutte le informazioni è possibile contattare i numeri 340 6901517 e 346 6400966 oppure consultare Cesena Cultura: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55459.

L’iniziativa è resa possibile grazie a Regione Emilia Romagna e grazie ai partner collaboratori e sostenitori del progetto ‘Tra Maschile e Femminile – seconda edizione’.

