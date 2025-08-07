Cesena, via Montereale: approvati i lavori di ripristino dopo l’alluvione

La messa in sicurezza del territorio cesenate danneggiato dagli eventi alluvionali di maggio 2023 prosegue sulla base dell’assegnazione dei finanziamenti da parte della struttura commissariale al Comune di Cesena. In questo contesto si collocano i lavori di messa in sicurezza del tratto di via Montereale lesionato da un importante frana che ha causato il crollo della sede stradale. A partire dalle prossime settimane si procederà con la costruzione di una nuova strada nell’ambito di un intervento interamente finanziato dalla Struttura commissariale per un importo di 400 mila euro.

Il progetto per via Montereale prevede il ripristino della viabilità, ad oggi interdetta, attraverso lo spostamento del tracciato stradale di circa 10 metri a monte, interessando aree private. L’intervento, il cui scopo principale è il ripristino della viabilità in condizioni di piena sicurezza, riguarderà un tratto di circa 250 metri e prevede una serie di opere di sostegno in massi ciclopici finalizzate a stabilizzare la pendice sulla quale si svilupperà il nuovo tratto stradale.

Nel dettaglio, i lavori consisteranno in scavi mirati, con l’obiettivo di raggiungere strati di terreno più stabili e di adeguare le quote altimetriche al nuovo tracciato stradale. Lo scavo restituirà una conformazione ‘a gradoni’, sulla quale sarà realizzato il nuovo basamento riutilizzando i materiali di scavo, opportunamente compattati, fino a raggiungere la base della futura sede stradale. La terza fase sarà interessata dalla realizzazione di scogliere in massi ciclopici, in parte cementate, fondate su terreni solidi e posizionate nei punti di raccordo tra il tracciato esistente e quello di progetto. Queste strutture avranno un duplice ruolo: garantire la stabilità del versante e proteggere la viabilità soprastante.

Il tutto sarà concluso dalla posa dell’asfalto sulla carreggiata stradale, realizzazione delle banchine laterali e opere di convogliamento delle acque meteoriche comprendente tombinamenti, pozzetti e fossi di scolo. Saranno inoltre installate delle barriere di sicurezza a bordo strada.