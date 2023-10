Riprendono le serate culturali presso la sede della sezione Cai di Cesena (Club alpino). Si intitola “La pelle nella medicina popolare romagnola” la riflessione che il dottor Giancarlo Cerasoli, storico della medicina, terrà venerdì 20 ottobre alle 20,45 nella sede della sezione in via Cesenatico 5735, presso il centro “I Maceri”, a Cesena. L’incontro è libero e aperto a tutti, non solo ai soci Cai. Per info: biblioteca.caicesena@gmail.com