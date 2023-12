Cesena, venerdì 8 dicembre si accende il Natale in piazza Giovanni Paolo II

Venerdì 8 dicembre a Cesena si accenderà il Natale. L’appuntamento è alle ore 17.30 in piazza Giovanni Paolo II, di fronte al Duomo, dove gli allievi della Chorus Institute of Musical Arts proporranno alla città un concerto di Natale con i canti e le musiche della tradizione tradotti nella lingua dei segni italiana. L’evento, che sarà introdotto dall’Amministrazione comunale e da un countdown collettivo, sarà presentato da Federica Mosconi e accompagnerà cesenati e visitatori nel primo pomeriggio di festa tra luminarie, iniziative natalizie e primi regali. Poco dopo, alle ore 18:00, sulla facciata del teatro cittadino “A. Bonci” sarà proiettato il video mapping sponsorizzato dal Gruppo Hera che illuminerà piazza Guidazzi per tutto il periodo delle feste.