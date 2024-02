Cesena, venduta per 2 milioni la grande base della cooperativa “Alac” a Gattolino

Il Comune di Cesena ha venduto per una somma che sfiora i 2 milioni di euro un grande podere di sua proprietà, che è la base di una storica cooperativa: l’Associazione Lavoratori Agricoli Cesenati, più conosciuta con la sigla Alac, fondata nel lontano 1972. L’area passata di mano è in affitto a questa realtà aziendale, in forza di un contratto in scadenza nel novembre 2035, per il quale viene pagato un canone di più di 30mila euro all’anno. Sarà dunque interessante, al di là dell’impatto salutare dell’operazione sui conti di Palazzo Albornoz, vedere quali idee ha l’acquirente privato nel medio-lungo periodo.

L’asta era stata organizzata in due lotti distinti ed è stata definitivamente aggiudicata nella sua interezza a un unico offerente, nelle scorse settimane. La superficie ceduta, situata lungo via Medri, nella zona di Gattolino, è molto ampia: 125mila metri quadrati abbondanti. Ma a rendere tutto quanto ancora più appetibile è il fatto che su quel terreno, denominato “Capannaguzzo 3”, si trovano diversi fabbricati (compreso uno su due piani, a uso misto come abitazione e come uffici), in gran parte risalenti alla fine degli anni Settanta, e anche serre e impianti fotovoltaici, realizzati in tempi più recenti.

Nel tempo, Alac ha infatti investito non poco per qualificare la propria attività. In particolare, nel 2017 ha ottenuto il via libera dal Comune per creare un centro di ricerca e sperimentazione competitiva in ambito sementiero. In questo contesto, che ha richiesto opere per un costo di oltre 1,2 milioni di euro (in parte coperti da un finanziamento regionale, con un vincolo di destinazione per tot anni), sono state installate anche una dozzina di serre, che si estendono su 6mila metri quadrati complessivi, ed è stato realizzato un capannone. Proprio questo sforzo economico rende particolare e complessa l’alienazione che è stata perfezionata. A conclusione del contratto d’affitto, toccherà infatti al compratore farsi carico del versamento di un’indennità prevista per i miglioramenti fondiari.

L’altro lotto, adibito a una più tradizionale produzione avicola e lavorazione di prodotti agricoli, è stato valorizzato invece collocando sul tetto di capannoni esistenti impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, con un ritorno sotto forma di tariffe incentivanti fino al 2028. Ma in questo caso il privato che lo ha rilevato non sarà tenuto a corrispondere alcun indennizzo, perché sono già stati presi a suo tempo accordi con il Comune. A cominciare dalla rinuncia a pretese economiche da parte di Alac, in cambio di un allungamento della durata del contratto per un numero di anni superiore a quello previsto per legge, così da permettere l’ammortamento dell’investimento sostenuto.

Sono insomma diversi gli aspetti che rendono questa vendita differente da quelle fatte abitualmente dal Comune, che comunque può intanto godersi il denaro fresco e prezioso entrato in abbondanza nelle sue casse, dopo che non poche aste di suoi altri poderi sono andate deserte: l’aggiudicazione del “Capannaguzzo 3” ha fruttato circa 681mila euro per il primo lotto e 1 milione e 262mila euro per il secondo.