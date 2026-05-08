Cesena, una via dedicata all’artista Ilario Fioravanti

Dopo le intitolazioni ufficializzate nel mese di aprile 2025, prosegue l’attività di aggiornamento della toponomastica cittadina a cura della Commissione competente del Comune di Cesena. Con la delibera approvata a novembre e la validazione di questi giorni da parte della Prefettura, sono state istituite la Rotonda Case Frini, all’intersezione fra il viadotto Martin Luther King, via Cesenatico e via Carlo Alberto Dalla Chiesa; via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si estende dalla Rotonda Case Frini fino al fondo cieco; e il piazzale Lea Garofalo, prospiciente la stessa via. A Villachiaviche trovano posto la via Ilario Fioravanti, da via Cervese alla stessa, la via Bassano del Grappa, da via Pisignano a fondo cieco, e il piazzale Beato Luigi Novarese, in prossimità di via Fioravanti.

Nel quartiere di Pievesestina è stata denominata la Rotonda Pievesestina, all’intersezione tra via Torino e via Chiesa di Pievesestina, insieme al piazzale dei Frutti dimenticati, prospiciente via Passo Corelli. Nella zona di Sant’Egidio/Vigne è stata istituita via Niccolò Paganini, che si estende da via Boscone a fondo cieco verso ovest, mentre nella zona di San Mauro/San Rocco trova spazio la via Giorgio Ceredi, che collega via Savio a via Mario Bianchi.

A completare il quadro delle nuove intitolazioni c’è la Rotonda Volontari del sangue, collocata tra via Emilia Levante, via Ruffio e il confine con Longiano. Questa denominazione è stata condivisa con Longiano. Accanto alle nuove aree di circolazione, è stato istituito anche un nuovo luogo di interesse pubblico: il Parco Antifascisti Cesenati Combattenti nella Guerra Civile Spagnola 1936–1939, a Villachiaviche tra via Cerea e via Ilario Fioravanti. L’intitolazione intende ricordare il sacrificio e l’impegno degli antifascisti cesenati che parteciparono al conflitto spagnolo, difendendo i valori di libertà e democrazia.

Queste nuove intitolazioni comportano alcuni aggiornamenti dei tracciati e dei punti estremi di vie già esistenti. In particolare, sono stati modificati i riferimenti di via Cesenatico e del viadotto Martin Luther King a seguito della realizzazione della Rotonda Case Frini, di via Torino e via Chiesa di Pievesestina in relazione alla Rotonda Pievesestina, nonché di via Emilia Levante e via Ruffio dopo l’intitolazione della Rotonda Volontari del Sangue. È stata inoltre rettificata la descrizione del tracciato di via Francesco Mami, a seguito della variazione della viabilità e della soppressione del tratto all’intersezione con via Savio.