Cesena: “Una strage di multe e auto rimosse negli stalli provvisori per i bus scolastici”

«Il perché di quegli stalli di sosta eliminati da inizio anno non è chiaro ai frequentatori della zona. Malgrado siano passati mesi quotidianamente c’è una strage di multe e rimozioni col carro attrezzi. Servirebbe forse una cartellonistica che spieghi meglio la situazione». Sono i dubbi e la richiesta che arrivano da residenti e frequentatori dei due tratti di via Piave e di viale Angeloni dove dall’8 gennaio sono stati tolti tra le 8 e le 14 un numero di stalli alla sosta sufficiente per fare arrivare (da un lato) e ripartire (dall’altro) in sicurezza i bus degli studenti che frequentano la scuola media provvisoriamente a Palazzo Mazzini Marinelli. «Purtroppo, evidentemente, a cosa serva il blocco di quegli stalli non è chiaro. Anche perché i bus ci sono solo per poco tempo al mattino e all’uscita da scuola nel primo pomeriggio. Il risultato è che quotidianamente vetture in sosta vengono portate via col carro attrezzi. Con relativa multa per divieto. Forse la questione va spiegata meglio per essere compresa dagli automobilisti affamati di sosta».