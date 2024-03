Una passeggiata da Piazza del popolo fino al campo di atletica di Cesena in cui unire la cura di se stessi a quella per l’ambiente. E’ questa la filosofia alla base di “Plogging 2024”, l’evento che l’Atletica Endas Cesena organizzerà sabato 23 marzo a partire dalle 14.30.

Il plogging, termine originato dalla fusione dello svedese “plocka upp” (raccogliere) e dell’inglese jogging, consiste nel correre o camminare raccogliendo i rifiuti che si trovano a terra lungo il proprio percorso.

La corsa “eco friendly”, ideata nel 2017 da un runner svedese, Erik Ahlstrom, si è rapidamente diffusa in tutta Europa e in molte altre parti del mondo, riscontrando un notevole successo sia per i suoi risvolti ambientalisti sia per le sue caratteristiche che la rendono adatta anche a chi non è un atleta ma vuole mantenersi in forma.

Alternare la corsa, o il cammino veloce, ai piegamenti che servono per raccogliere i rifiuti da terra apporta infatti degli importanti benefici al sistema cardiovascolare, all’elasticità muscolare e alla mobilità delle articolazioni.

“Cesena è una città pulita e molto sportiva, ma come si dice si può sempre fare meglio - spiega Barbara Valdifiori, presidente del club endassino - abbiamo pensato al plogging perché è un’attività che porta vantaggi a se stessi e a tutta la comunità, che non costa nulla, che può essere praticata anche da chi non è più giovanissimo, da soli o in compagnia.

Da Piazza del Popolo

La “passeggiata” prenderà il via da Piazza del Popolo con la consegna dei guanti e dei sacchi per la raccolta che saranno forniti da Formula Servizi e proseguirà fino al campo di atletica con una merenda offerta dal Mercato Ortofrutticolo. Il principio fondamentale che guida la nostra società è quello di “creare valore”, qualcosa che vada oltre i risultati agonistici, e questa è proprio il tipo di iniziativa che risponde a questo obiettivo”

Una mission che i dirigenti del sodalizio biancoverde hanno condiviso con altre realtà sportive del territorio che collaboreranno nell’organizzazione.

Oltre al patrocinio di Coni, Wellness Foundation, Comune di Cesena e al sostegno di Automa Clean, questa prima edizione della manifestazione può contare sulla cooperazione di Saviors Rugby, Women in run, Polisportiva San Vittore e Gruppo Podistico Endas Cesena e Plasticfree onlus.

“L’entusiasmo con cui le altre società hanno accolto la nostra proposta di partecipare è uno degli aspetti più soddisfacenti - continua Valdifiori - quella del 23 marzo sarà una vetrina, ma ci piacerebbe che non rimanesse un’iniziativa isolata. Vorremmo diventasse un punto di partenza per creare dei gruppi di “ploggers” che possano diventare punti di riferimento e di socializzazione in futuro.”