Cesena, una nuova strada scolastica in zona ippodromo

Questa mattina un nuovo ‘corridoio pedonale temporaneo’ è stato istituito lungo via San Colombano, ovvero tra le scuole primaria ‘Don Milani’ e secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’. Nel dettaglio, così come disposto da un’ordinanza comunale, il transito veicolare sarà vietato lungo via San Colombano dalle ore 7:45 alle ore 8:20 e dalle ore 12:45 alle ore 13:20, in corrispondenza del suono della campanella al mattino e della fine delle lezioni, al fine di consentire agli studenti di raggiungere le rispettive sedi scolastiche in piena sicurezza.

“Gli spazi esterni delle scuole – commentano l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi dell’infanzia, Maria Elena Baredi e l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – devono essere, per loro natura, luoghi di gioco e aggregazione: aree libere dove studenti, insegnanti e famiglie possano incontrarsi, socializzare e vivere momenti di condivisione prima e dopo le lezioni. È anche per questo motivo che, da alcuni anni, in risposta alle richieste delle dirigenze scolastiche e delle famiglie, d’intesa con i quartieri interessati, abbiamo aumentato il numero delle cosiddette ‘strade scolastiche’ in città. Ne sono un esempio via Zoli, nei pressi della scuola primaria ‘Rita Levi Montalcini’, via Todi, un tratto di via Spoleto di fronte alla scuola ‘G. Pascoli’ di San Vittore e l’ingresso principale del polo scolastico di Villarco, nel quartiere Oltresavio. Da oggi parte una nuova sperimentazione anche nella zona Ippodromo, tra le due scuole che si affacciano su via San Colombano, mentre stiamo lavorando all’istituzione di un’ulteriore strada scolastica in via Capranica e via Sutri, nel quartiere di Calisese”.

Questa misura è stata adottata a seguito delle numerose segnalazioni presentate dal quartiere riguardo alla significativa presenza di veicoli durante gli orari di entrata e uscita da scuola. In risposta, gli uffici Scuola, Ambiente e Mobilità del Comune di Cesena hanno deciso di avviare una sperimentazione per creare una strada scolastica protetta anche per le due scuole della zona Ippodromo. La soluzione prevede il divieto di sosta con rimozione nel parcheggio antistante l’ingresso scolastico negli orari di ingresso e uscita degli studenti (dalle 07:30 alle 8:20 e dalle 12:30 alle 13:20, durante tutte le giornate di apertura dei servizi scolastici).

Il progetto delle strade scolastiche nasce da un percorso partecipativo che vede il coinvolgimento dei quartieri coinvolti, dei dirigenti scolastici, delle famiglie e dei residenti. Si colloca inoltre nell’ambito delle tante attività legate alla mobilità sicura e amica dell’ambiente già in corso nelle scuole cittadine: il riferimento è alle linee piedibus, aumentate nel corso degli anni e potenziate in questa occasione nel quartiere dall’Associazione ‘Dante Alighieri’, ma anche alle lezioni di sicurezza stradale impartite da insegnanti o anche dalla Polizia Locale.

Questa iniziativa si inserisce tra le azioni promosse dal Comune in tema di sicurezza. Essa rappresenta un’opportunità per sviluppare sane abitudini e garantire una maggiore protezione degli studenti dai gas di scarico delle automobili, ai quali i bambini sono particolarmente vulnerabili, dato il loro contatto ravvicinato con i veicoli in movimento.