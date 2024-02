Cesena, una domenica in ritiro al Monte per i politici insieme al vescovo di Faenza

“Le fonti della spiritualità dell’impegno socio-politico”. Questo è il titolo dell’incontro rivolto agli operatori impegnati in campo sociale e politico che si terrà domenica 18 febbraio nei locali del monastero di Santa Maria del Monte, a Cesena.

L’appuntamento, che ha una cadenza annuale, è promosso dalla Commissione diocesana “Gaudium et Spes” per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace, la salvaguardia del Creato. Il programma della mattinata prevede alle 8 la celebrazione della Messa in basilica

presieduta dal vescovo di Faenza-Modigliana, monsignor Mario Toso. Alle 9, nella sala incontri “Pio VII”, il vescovo Toso guiderà la riflessione sul tema dell’incontro. Seguirà il dibattito. Alle 12 sono previste le conclusioni.