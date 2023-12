Cesena, una base per gli Alpini a Martorano

Una base per gli Alpini cesenati. È una porzione di un fabbricato di proprietà del Comune, denominato “Martorano 4”, in via Violone di Gattolino 250, e soprattutto il grande cortile accanto. Il magazzino coperto ha una superficie di circa 130 metri quadrati, mentre l’area esterna si estende per 1.700 metri quadrati. I due immobili, che saranno usati per tenerci mezzi e attrezzature, sono stati concessi in comodato in d’uso gratuito alla sezione delle penne nere intitolata a Carlo Mazzoli. Il tutto per la durata di 5 anni.

Non solo gli Alpini non pagheranno alcun canone d’affitto, ma il Comune si farà carico di metà delle bollette per le varie utenze. È stato però pattuito che si occuperanno della pulizia dell’intera area, compresa la parte non concessa in comodato.

La decisione di mettere a disposizione gratuita quegli ampi spazi trova fondamento nel fatto che lo statuto dell’associazione, che fin dallo scorso aprile aveva chiesto quella sede, prevede tra le sue finalità attività di promozione di volontariato e protezione civile. Svolge insomma una funzione pubblica. Fa anche parte della colonna mobile regionale di protezione civile che si rivela preziosissima ogni volta che si verifica qualche calamità, come si è toccato con mano anche durante l’alluvione di maggio. Il valore economico complessivo del beneficio concesso agli Alpini attraverso questo comodato d’uso gratuito è stato stimato in circa 45mila euro nell’arco del quinquennio di validità dell’accordo. L’immobile concesso ora in via Violone di Gattolino aumenta le capacità operative del gruppo, confermando un solido rapporto di collaborazione con il Comune, che nel 1983 aveva messo a disposizione l’ormai storica sede in via Cervese.

Il gruppo cesenate degli Alpini si costituì nel 1934, con 40 componenti. Finita la seconda guerra mondiale, fu tra i primi a rilanciare il tesseramento ma poi ebbe per un certo periodo una vita un po’ “a singhiozzo”, tanto che sono documentate due sue ricostituzioni nel 1973 e nel 1980.

È entrato in azione diverse volte per prestare soccorso ad alluvionati, per esempio nel 1994 ad Alessandria e nel 1996 in Versilia e a Cesena. Prima, era stato impegnato nel montaggio di decine di casette prefabbricate donate dalla comunità di San Patrignano, dove collocare i terremotati del Friuli nel 1988.

Tra le attività diventate più “ordinarie” c’è invece il servizio di prevenzione incendi, svolto fin dal 1994.