Cesena, una app per monitorare le emissioni di Co2 durante glis postamenti

L’Amministrazione comunale di Cesena ha dato il via al progetto “GreenMob” che, guardando a un futuro più pulito e più verde, si pone l’obiettivo di affrontare le sfide della mobilità urbana promuovendo scelte di trasporto sostenibili e riducendo le emissioni di Co2 prodotte dagli spostamenti motorizzati. In questo modo si consentirà ai consumatori di prendere - sulla base delle proprie esigenze - decisioni informate sulle loro scelte di viaggio, di ridurre le emissioni di CO2, di promuovere il trasporto sostenibile ed ecologico, e di aumentare la consapevolezza e i dati sulla sostenibilità.

“GreenMob” propone un pianificatore di viaggi con una app che integra diverse modalità di trasporto, fornendo informazioni complete su percorsi, orari e aggiornamenti in tempo reale, nonché l’innovativa integrazione di uno strumento di monitoraggio delle emissioni di Co2 che riconosce automaticamente la modalità di trasporto utilizzata. A questo proposito, offre un’interfaccia di facile utilizzo che calcola e mostra le emissioni degli agenti inquinanti associate agli spostamenti in città. Il progetto inoltre intende aumentare la consapevolezza e sostenere opzioni di trasporto ecologicamente responsabili per gli spostamenti in città.

Il tutto si basa su un concetto globale di mobilità che prevede l’integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato accessibili grazie ad un unico canale digitale al momento in fase di sviluppo. Attraverso piattaforme digitali di intermediazione, che combinano varie funzionalità e garantiscono diverse alternative di viaggio – dal trasporto pubblico al car sharing, dal bike sharing ai taxi – gli utenti potranno pianificare più servizi in base alle proprie esigenze facendo però un’unica esperienza di viaggio intermodale.

La fase di test, che include la definizione e l’avvio del pilota, gli aggiustamenti tecnici e le sue integrazioni, prende avvio in questi giorni per essere finalmente pronti per il mercato entro la fine dell’anno con un evento di presentazione ufficiale a Debrecen (Ungheria). Sono tre i test avviati in tre città europee: Viladecans (Spagna), Debrecen e Cesena.