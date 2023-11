Grave incidente, pochi minuti dopo le 10 di questa mattina, in via Violetti dove una donna in bici ha sbattuto la testa dopo essere stata urtata da un’auto. La 63enne è stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Bufalini. Sul posto sono accorsi per i rilievi gli agenti della Polizia locale di Cesena.