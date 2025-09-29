Cesena, un oro per il Liceo Righi alle OIimpiadi di informatica grazie ad Alessandro Damiani

Cesena
  • 29 settembre 2025
La dirigente e i docenti del Liceo Scientifico Righi sono orgogliosi di annunciare che Alessandro Damiani, studente della classe quinta corso Scienze Applicate 3.0 ha conquistato la medaglia d’oro alla finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica, che si è svolta a Udine dal 23 al 25 settembre. “Un risultato straordinario - si legge in una nota del Liceo - frutto di impegno, passione e talento, che porta in alto il nome della nostra scuola. Complimenti ad Alessandro per questo traguardo prestigioso e un grande in bocca al lupo per le prossime sfide”.

