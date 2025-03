Cesena, un nuovo servizio all’hub di Sant’Egidio: arriva l’Ufficio Uepe

Un servizio che assicura una conoscenza reciproca e che rappresenta un nuovo inizio per le persone, minorenni e in età adulta, sottoposte a misure esterne all’Istituto penale. Sulla base di un accordo tra Comune di Cesena, Unione Valle del Savio e Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, sarà attivato negli spazi dell’hub di comunità di Sant’Egidio un Ufficio di prossimità Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna).

Nel dettaglio, questo sportello ha lo scopo di garantire e individuare i fabbisogni e formulare proposte di intervento per le politiche di esecuzione penale esterna, proposte di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie e progetti riguardanti la formazione e l’informazione. Quotidianamente dunque gli operatori ricevono l’utenza predisponendo programmi di trattamento delle misure di comunità. Questo Ufficio inoltre fornisce informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità o percorsi di giustizia ripartiva e consente l’avvio e la gestione di tali misure. Tra le azioni più specifiche troviamo poi il reinserimento dei soggetti sottoposti al controllo dell’Autorità Giudiziaria anche tramite un efficace coordinamento e raccordo con i Servizi specialistici del territorio con cui è già attiva una piena collaborazione.

“L’attivazione di questo nuovo servizio sul nostro territorio – commenta l’assessora ai Servizi per le famiglie e le persone Carmelina Labruzzo – è tesa ad ottimizzare i processi di lavoro dei Servizi a favore della collettività, rendendone più agevole il funzionamento e migliorandone l’efficienza organizzativa. È questa una progettualità in capo al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità che procede nella stessa direzione delle finalità e degli obiettivi che hanno portato i nostri uffici comunali alla realizzazione di servizi di prossimità rivolti alle comunità cesenate. Spesso infatti le persone in carico all’ufficio Uepe, interessate da provvedimenti giudiziari, sono contemporaneamente seguite dai Servizi territoriali, quali Servizi Sociali, Sert, Centro di salute mentale, che collaborano costantemente in un’ottica di confronto e di elaborazione di progetti di intervento congiunti. Tra le prime ragioni che hanno dato avvio a questa collaborazione – prosegue l’assessora – c’è la difficoltà riscontrata, per ragioni economiche o di salute, da molte delle persone prese in carico rispetto agli spostamenti da Cesena, o dal territorio della Vallata, verso Forlì, dove ha sede l’Ufficio Uepe provinciale. Per questa ragione le Assistenti sociali del Servizio hanno condiviso l’esigenza di poter disporre di un luogo, a Cesena, dove poter ricevere più facilmente l’utenza locale e dove poter incontrare più facilmente operatori dei Servizi territoriali al fine di dare avvio a interventi sinergici nella presa in carico dell’utenza di competenza”.

Con lo scopo di rispondere a questa effettiva esigenza l’Amministrazione comunale, d’intesa con il Quartiere Cervese Sud, hanno individuato la sede di via Cervese 1260 che dal maggio 2024 ospita diversi servizi di comunità accogliendo quotidianamente cittadini di tutte le età che in questi spazi trovano risposta alle proprie esigenze.