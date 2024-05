Cesena, un nuovo fuoristrada alla Croce Rossa grazie a Bcc Romagnolo

Grazie alla somma di 50.000 euro devoluta lo scorso mese di dicembre da Bcc Romagnolo alla Croce Rossa Italiana Comitato di Cesena, un nuovo fuoristrada 4x4 va ad aggiungersi agli automezzi in dotazione alla Cri: l’autoveicolo è fondamentale per raggiungere le zone più impervie del nostro territorio, migliorando la capacità di risposta alle esigenze della comunità.

Le risorse utilizzate per l’acquisto del mezzo provengono dalla raccolta fondi promossa dalla Federazione BCC dell’Emilia-Romagna e dalla Federazione Raiffeisen Alto Adige. La sede della CRI di Cesena ha subito ingenti danni causati dall’alluvione dello scorso anno, che hanno interessato la struttura, alcuni automezzi e la strumentazione in dotazione.

Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo automezzo, che si è tenuta in piazza del Popolo a Cesena, hanno partecipato il sindaco Enzo Lattuca, il presidente entrante della C.R.I. Cesena Paolo Ricci, la Vicepresidente Catia Bianchi e il responsabile Area Mercato di Bcc Romagnolo Cesare Bizzocchi.

“Bcc Romagnolo sostiene da sempre il territorio – ha affermato Cesare Bizzocchi – ed anche in questo caso abbiamo supportato concretamente una realtà importante e storica come la Croce Rossa di Cesena. Risorse importanti che sono state destinate all’acquisto di un fuoristrada che consentirà di svolgere l’attività di assistenza, anche in situazioni di emergenza, a beneficio di persone in luoghi difficili da raggiungere”.