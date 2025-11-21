Cesena, un incontro al Cai con l’alpinista Samuele Mazzolini lunedì 24 novembre

Un racconto di avventura e di vita. Si intitola “Phandambiri, la montagna e le persone” l’incontro-testimonianza promosso dalla Sezione Cai di Cesena per lunedì 24 novembre alle 20,45 nella sala “Spazio Cesuola” in via Ponte Abbadesse 451, a Cesena.

Protagonista della serata, aperta a tutti con ingresso libero, sarà l’alpinista cesenate Samuele Mazzolini, accademico del Cai e presidente del gruppo “Alpinismo punto zero” della Sezione cesenate. Di recente Mazzolini ha scalato in Mozambico, tra panorami selvaggi e incontri inaspettati. Una serata per scoprire la prima salita al “Phandambiri,m ma soprattutto ciò che resta dentro quando la corda si scioglie e rimane solo il ricordo.