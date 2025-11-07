Cesena, un convegno su Papa Pio VI venerdì 14 novembre

Oggi si è tenuta la presentazione del Convegno Nazionale dedicato al Papa cesenate Pio VI Braschi eletto nel lontano 1775, che avverrà venerdì 14 novembre presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. L’evento si dividerà in due sessioni: una alle 9:30 e una alle 15:30, ciascuna conterrà quattro relazioni. Gli ospiti presenti alla conferenza stampa erano: il Vescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo, il consigliere comunale Enrico Castagnoli, l’onorevole Alice Buonguerrieri, lo storico Marino Mengozzi e don Marco parroco di Gatteo. Il vescovo Caiazzo e lo storico Mengozzi hanno presentato la figura di papa Braschi, ricordandone sia le controversie che i “punti di luce”.