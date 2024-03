Cesena, un centro storico a misura di pedoni e trasporti commerciali: un tavolo tra Comune e associazioni di categoria

Trasporti “green” a Cesena. Nell’ottobre scorso l’amministrazione comunale di Cesena e le associazioni di categoria aderenti al tavolo “InCesena”, hanno dato avvio a un percorso che potrebbe concretizzare, nel prossimo futuro, la proposta della logistica urbana a zero emissioni a vantaggio delle attività commerciali, della viabilità urbana e dell’ambiente nell’area del centro storico. Questa mattina il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Lucchi, insieme ai rappresentanti delle Associazioni CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la creazione di un tavolo permanente sulla logistica urbana sostenibile nel Comune di Cesena.

Un nuovo modello di accesso al centro storico

Tra le strategie del documento, che si inserisce pienamente nell’ambito del percorso rappresentato dal “Piano strategico per il futuro del Centro Storico di Cesena”, sono presenti diverse azioni legate al tema della mobilità sostenibile delle realtà produttive e commerciali tra cui: ridurre gli spostamenti, organizzando la mobilità e i sistemi di approvvigionamento in maniera diversa, come soluzione per migliorare il modo in cui le persone percepiscono e vivono gli spazi che li circondano; avviare una ricognizione e sperimentazione di un nuovo modello di accesso al centro storico per i veicoli commerciali; implementare un sistema delle consegne dell’ultimo miglio del centro storico che sia sostenibile dal punto di vista ecologico e che riduca il traffico in città; ripensare “la logistica del servizio al cliente, con strutture innovative e informazioni di ausilio da parte dei commercianti”.

Tavolo permanente

“Il protocollo sottoscritto questa mattina – commentano sindaco e assessora – ha per oggetto la costituzione di un tavolo permanente per la logistica urbana sostenibile, lo sviluppo di uno studio di fattibilità per la distribuzione delle merci nel centro urbano e l’avvio delle attività finalizzate alla redazione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile. È questo un progetto in cui crediamo molto, da portare avanti e da realizzare con l’obiettivo di migliorare il nostro centro storico rendendolo sempre più area pedonalizzata idonea ad accogliere, in piena sicurezza, famiglie, cittadini, visitatori. Questa visione di centro condivisa dalle Associazioni richiede un impegno ulteriore per tutte le parti coinvolte, soprattutto in relazione agli orari di consegna merci, con particolare riferimento al fine settimana e al pomeriggio, momenti in cui è necessario rendere queste vie e queste piazze, interne alla Ztl, pedonalizzate. Altre città, prima di Cesena, hanno avviato questa sperimentazione raccogliendo risultati sicuramente positivi: è questo, ad esempio, il caso di Vicenza, unica esperienza nazionale di consegna merci municipalizzata in centro storico, con cui nel corso di questi mesi ci siamo confrontati”.

“Una sperimentazione di questo tipo – proseguono sindaco e assessora – potrebbe fornirci l’opportunità di introdurre un servizio di logistica innovativo in grado di ridurre il traffico e l’inquinamento legati alla consegna delle merci all’interno della Zona a traffico limitato (Ztl). La riorganizzazione della logistica non solo favorirebbe l’attività di consegna delle merci alle attività commerciali e artigianali presenti nel cuore commerciale cittadino, ma rafforzerebbe un tipo di mobilità sostenibile che bene si inserisce nelle azioni intraprese nel corso di questi anni a vantaggio dell’ambiente e della salute della persona, e che aumenterebbe di fatto la vivibilità”.

Raccolta dati dalle associazioni di categoria

Da parte loro, le Associazioni di categoria, che si impegnano a informare e coinvolgere i propri associati nelle attività del progetto, a promuovere campagne di indagine conoscitiva e raccolta dati, e collaborare alla progettazione delle azioni, anche dimostrative, oggetto della convenzione, sono fermamente convinte della validità di questa proposta che potrebbe certamente concorrere a migliorare la piena e sicura fruibilità del centro storico di Cesena. “Si tratta – sostengono – di una questione di organizzazione, non facile, che richiede un affiancamento degli operatori coinvolti”.

Le finalità dell’accordo sono volte allo sviluppo di azioni di collaborazione, tra i soggetti a vario titolo interessati, in un’ottica integrata, al fine di raggiungere livelli di efficacia ed efficienza nella gestione sostenibile della logistica delle merci in città. Le parti, per questo, convengono di collaborare attivamente per la realizzazione dell’analisi, della progettazione, della ricerca di finanziamenti e della realizzazione degli interventi, anche dimostrativi a supporto della definizione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS).