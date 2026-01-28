Cesena, un anno senza Ercole Acerbi: venerdì 30 gennaio l’incontro pubblico

A un anno e mezzo dalla scomparsa di Ercole Acerbi, figura centrale della politica e della cultura locale, l’associazione Benigno Zaccagnini promuove un incontro pubblico in suo nome. L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio alle 20.45, al palazzo del Ridotto di Cesena (piazza Almerici).

La serata, intitolata “Ercole Acerbi, le ragioni di un rinnovato impegno in politica”, sarà condotta dal giornalista Mario Russomanno e vedrà gli interventi di Liviana Zanetti, Roberto Pinza e Pierluigi Castagnetti. Acerbi fu tra i fondatori e i presidenti dell’associazione Zaccagnini, con la quale condivise un lungo percorso umano e civile.

«Ercole è stato per tanti di noi un amico sincero e discreto – sottolinea Damiano Zoffoli, presidente dell’associazione –. Ci ha trasmesso la passione per la politica, intesa come equilibrio tra principi e pragmatismo. Credeva in persone salde nei propri valori ma capaci di dialogare con tutti, pronte al confronto per migliorare le comunità. Un impegno mai esibito, ma vissuto profondamente, anche nella dimensione della fede».

Accanto all’attività politica – Acerbi fu consigliere e assessore provinciale e segretario provinciale della Democrazia Cristiana – emerge con forza anche il suo profilo culturale, maturato all’interno dell’associazione intitolata a Benigno Zaccagnini. «Amava “il vero e il bello” – prosegue Zoffoli – e per questo si circondava di libri, arte e natura. A lui dobbiamo la biblioteca dell’associazione, che oggi conta quasi 10mila volumi. Un patrimonio che continua a parlare del suo stile e della sua visione».

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, BCC Romagnolo, Fondazione F.OR. Fruttadoro e Orogel.