Cesena, un albero per ogni “Christmas card” venduta per il teatro Bonci: nasce un nuovo boschetto a Pievesestina

Un regalo di Natale che mette le radici. La città di Cesena avrà presto un nuovo boschetto che negli anni, crescendo, garantirà ottimi benefici al territorio e alla popolazione. È questo il frutto di un’iniziativa promossa da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale che, nell’ambito del progetto ‘Non è Natale senza l’albero!’ ha acquistato presso ‘Vivai Battistini’ centinaia di esemplari arborei grazie a quanto raccolto dalla vendita delle Christmas Card (la formula regalo di 2 ingressi al Teatro ‘Bonci’).

Con lo scopo di sviluppare questa sinergica azione che unisce cultura e tutela dell’ambiente, d’intesa con l’Amministrazione comunale, è stata individuata un’area verde a Pievesestina, dove questa mattina sono state avviate le operazioni di piantumazione di 378 alberelli e arbusti che, crescendo, daranno forma a un piccolo bosco. È questo infatti un gesto di cura verso l’ecosistema naturale, il paesaggio e il futuro di tutte e tutti.

“La creazione di questo piccolo bosco a Pievesestina – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – nasce da un’iniziativa culturale a cui hanno partecipato diversi cittadini. Il nostro grazie dunque è rivolto ad Ert, che ha promosso questa lodevole iniziativa, ma anche alla comunità cesenate che certamente, con l’acquisto della Christmas Card ha fatto sì che il progetto potesse concretizzarsi. Abbiamo accolto positivamente la proposta destinando gran parte degli esemplari arborei all’area tra le vie Bonomi e Civinelli, 14 di queste invece sono state messe a dimora in un’aiuola di via Cattolica in un’ottica di compensazione. Questi progetti di forestazione urbana, come anche le aree boschive nate di recente nella zona delle Concessionarie, rappresentano un tassello fondamentale della strategia ambientale di questa Amministrazione comunale per migliorare la qualità della vita in città. Gli alberi, infatti, non solo contribuiscono a rendere gli spazi urbani più verdi e accoglienti, ma aiutano anche a mitigare il caldo estivo, migliorano il drenaggio delle acque piovane e filtrano l’aria dalle polveri sottili. Ogni nuovo bosco è un investimento sul benessere della comunità e sul futuro del nostro territorio”.

“Pensiamo che la cultura abbia una responsabilità fondamentale nella costruzione di una coscienza ecologica collettiva – dichiara Cosetta Nicolini, Coordinatrice del Teatro Bonci per Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale – e nel diffondere valori di rispetto, responsabilità e armonia verso l’ambiente che ci ospita. Il gesto semplice di piantare un albero per ogni Christmas Card venduta non è stato solo un’azione concreta per compensare l’impatto ambientale della nostra attività, ma ha anche un forte valore simbolico ed educativo. Ogni albero piantato contribuisce a diffondere un messaggio di responsabilità ecologica. Per questo siamo grati ai cittadini e alle cittadine di Cesena che hanno colto il nostro invito raddoppiando il numero di Card acquistate lo scorso anno, a testimonianza della loro sensibilità sul tema”.