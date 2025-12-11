Cesena, “Umarell tour”: si parte sabato con il polo dell’Infanzia dell’Osservanza

Sabato 13 dicembre, alle ore 11, a Cesena partirà ufficialmente “l‘Umarell tour”, vera e propria passeggiata guidata aperta a tutti i cittadini interessati e dedicata alle opere finanziate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Al centro di questa prima tappa, della durata complessiva di un’ora, ci sarà il nuovissimo polo dell’Infanzia dell’Osservanza. Sarà questa un’occasione per conoscere da vicino gli interventi che stanno ridisegnando il volto urbano, capire lo stato di avanzamento dei lavori e approfondire il ruolo delle nuove infrastrutture nei futuri assetti della città.

A guidare la passeggiata saranno il sindaco Enzo Lattuca, l’Assessora ai Progetti europei Giorgia Macrelli e l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi, insieme ai progettisti delle opere oggetto del tour.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati (15–20 persone per turno). In caso di elevato numero di adesioni, sarà attivato un secondo gruppo per permettere a più cittadini di prendere parte all’iniziativa che interesserà il polo dell’infanzia dell’Osservanza (con punto di ritrovo nel piazzale della Chiesa di Santa Maria delle Grazie – Osservanza, Piazzale Violante di Montefeltro).

Per partecipare è richiesta l’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, tramite il QR code presente nella locandina ufficiale, attraverso il link al modulo online (https://forms.gle/gYJ248XsnpQR471v7) oppure inviando una mail a formazione@romagnaplus.eu.