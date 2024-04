Cesena, troppo tardi per iscrivere al catechismo una bimba di prima elementare. La madre: “Non capisco questa rigidità”

Troppo tardi per quest’anno. Questa la risposta che una mamma si è sentita dare dall’insegnante di catechismo a cui si era rivolta quando la figlia aveva espresso il desiderio di frequentare anche lei quelle lezioni come le sue compagne di classe. È successo in una delle parrocchie di Cesena. «A differenza di quello che succede altrove, nella parrocchia del quartiere in cui viviamo il catechismo comincia già dalla prima elementare. A me sembrava fossero già tante le novità che un bambino si trova a gestire quando fa il passaggio alla primaria che non mi sono informata, sono sincera, anche sul catechismo». Se recentemente lo ha fatto è perché è stata la figlia ad esprimere il desiderio di poter andare anche lei a frequentare quelle lezioni con le sue compagne di classe. «Poco prima di Pasqua ho contattato la catechista, che però mi ha risposto che avrebbe dovuto confrontarsi con il parroco perché il percorso era già troppo avanti. Quando l’ho ricontattata dopo qualche giorno mi ha confermato che non ritenevano opportuno far cominciare mia figlia a un paio mesi dalla fine del percorso e che avrei potuta iscriverla l’anno prossimo, ma con gli alunni di prima, quindi in ogni caso non con le sue compagne di scuola». Mentre racconta il tono è calmo ma non nasconde la delusione: «Non era la risposta che mi aspettavo e faccio fatica a comprendere il senso di questa rigidità considerato poi che parliamo di bambini ancora molto piccoli... Sono in difficoltà anche a spiegare questo “no” a mia figlia». Il suo non è un attacco a nessuno, ma la condivisione di un dispiacere: «Dispiace davvero perché è una rigidità che si trasforma in esclusione in un contesto che dovrebbe essere accogliente».