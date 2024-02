Cesena, tre peluches in spiaggia piangono assieme a Tontini le piccole vittime di Cutro

Tre teneri peluches, di quelli che sono inseparabili compagni di tanti bimbi piccoli, appoggiati sulla sabbia, con lo sguardo rivolto verso il mare. Attorno a loro un cerchio tracciato con impronte di colore rosso e lì accanto un ombrellino tricolore inserito in uno dei classici “coni da cantiere”. È la scena, semplice ma toccante, che l’artista Silvano Tontini ha allestito sulla spiaggia a Milano Marittima, in occasione dell’anniversario del naufragio avvenuto a Cutro, dove morirono quasi cento persone, tra cui 35 minori, alcuni dei quali in tenera età.

Proprio a loro, partendo dai più classici dei giocattoli infantili, cioè i pupazzi di pezza, il cesenate Tontini ha voluto dedicare un ricordo che vuole anche essere una denuncia delle mancanze che ci furono, a due passi dalla costa calabrese, nel prestare soccorso a quelle vittime, imbarcate su un cacicco proveniente dalla Turchia per fuggire dagli inferni delle loro terre d’origine.

L’azione artistica, che ha innanzitutto un valore etico e civile, e conferma una sensibilità su questi temi che Tontini aveva già mostrato con gesti simili in altre situazioni, ha avuto come “set” la zona del “Papeete”. Lì l’artista vide per la prima volta il mare, e quel punto è stato scelto essenzialmente per questo motivo, ma non ci si può non vedere anche un altro valore simbolico.

Quel luogo è infatti noto per i soggiorni estivi fatti in Riviera da Matteo Salvini, da sempre paladino della linea politica, anche nel suo ruolo di ministro, per cui i migranti sui barconi sono invasori da respingere. Cutro e altre tragedie simili sono anche i frutti di quella logica. E là dove il più convinto sostenitore di questa tesi ha sorseggiato mojito quando era all’apice dei consensi, i pupazzi portati da Tontini hanno ricordato che il 26 febbraio 2023 a fare le spese di una certa visione sono stati piccoli innocenti.